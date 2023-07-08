08 июля 2023
07 июля 2023

Челябинский депутат вмешается в конфликт между таксистом и тремя избитыми им женщинами

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Златоуст. Челябинская область, мухометьярова ольга
Депутат Мухометьярова намерена приложить все усилия, чтобы водитель был наказан Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова намерена приложить все усилия, чтобы наказать водителя такси, избившего трех пассажирок. Об этом она написала в соцсети.

«Вчера на прием ко мне пришли три женщины, которых избил водитель такси. Мужчина не пожелал везти женщин из-за того, что одна из них имела избыточную массу тела», — написала Ольга Мухометьярова в своем официальном telegram-канале.

У женщин огромные синяки на теле, у одной из них — сломан нос. После драки таксист, чтобы оправдать себя, написал заявление в полицию о побоях, принес медицинскую справку, что у него сломана челюсть. Но подлинность справки вызывает сомнения, отмечает Мухометьярова. Конфликт и саму драку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Там наглядно видно, с какой силой и злостью мужчина наносит удары женщинам по голове и лицу. Депутат Мухометьярова намерена приложить все усилия, чтобы водитель был наказан.

Ранее стало известно, что в Челябинске таксист избил трех пассажирок и подал на них заявление в полицию. Мужчина также заявил о повреждении своего автомобиля.

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Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова намерена приложить все усилия, чтобы наказать водителя такси, избившего трех пассажирок. Об этом она написала в соцсети. «Вчера на прием ко мне пришли три женщины, которых избил водитель такси. Мужчина не пожелал везти женщин из-за того, что одна из них имела избыточную массу тела», — написала Ольга Мухометьярова в своем официальном telegram-канале. У женщин огромные синяки на теле, у одной из них — сломан нос. После драки таксист, чтобы оправдать себя, написал заявление в полицию о побоях, принес медицинскую справку, что у него сломана челюсть. Но подлинность справки вызывает сомнения, отмечает Мухометьярова. Конфликт и саму драку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Там наглядно видно, с какой силой и злостью мужчина наносит удары женщинам по голове и лицу. Депутат Мухометьярова намерена приложить все усилия, чтобы водитель был наказан. Ранее стало известно, что в Челябинске таксист избил трех пассажирок и подал на них заявление в полицию. Мужчина также заявил о повреждении своего автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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