Челябинский депутат вмешается в конфликт между таксистом и тремя избитыми им женщинами

09 июля 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Депутат Мухометьярова намерена приложить все усилия, чтобы водитель был наказан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова намерена приложить все усилия, чтобы наказать водителя такси, избившего трех пассажирок. Об этом она написала в соцсети. «Вчера на прием ко мне пришли три женщины, которых избил водитель такси. Мужчина не пожелал везти женщин из-за того, что одна из них имела избыточную массу тела», — написала Ольга Мухометьярова в своем официальном telegram-канале. У женщин огромные синяки на теле, у одной из них — сломан нос. После драки таксист, чтобы оправдать себя, написал заявление в полицию о побоях, принес медицинскую справку, что у него сломана челюсть. Но подлинность справки вызывает сомнения, отмечает Мухометьярова. Конфликт и саму драку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Там наглядно видно, с какой силой и злостью мужчина наносит удары женщинам по голове и лицу. Депутат Мухометьярова намерена приложить все усилия, чтобы водитель был наказан. Ранее стало известно, что в Челябинске таксист избил трех пассажирок и подал на них заявление в полицию. Мужчина также заявил о повреждении своего автомобиля.

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова намерена приложить все усилия, чтобы наказать водителя такси, избившего трех пассажирок. Об этом она написала в соцсети. «Вчера на прием ко мне пришли три женщины, которых избил водитель такси. Мужчина не пожелал везти женщин из-за того, что одна из них имела избыточную массу тела», — написала Ольга Мухометьярова в своем официальном telegram-канале. У женщин огромные синяки на теле, у одной из них — сломан нос. После драки таксист, чтобы оправдать себя, написал заявление в полицию о побоях, принес медицинскую справку, что у него сломана челюсть. Но подлинность справки вызывает сомнения, отмечает Мухометьярова. Конфликт и саму драку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Там наглядно видно, с какой силой и злостью мужчина наносит удары женщинам по голове и лицу. Депутат Мухометьярова намерена приложить все усилия, чтобы водитель был наказан. Ранее стало известно, что в Челябинске таксист избил трех пассажирок и подал на них заявление в полицию. Мужчина также заявил о повреждении своего автомобиля.