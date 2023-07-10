В парках Челябинска открылись книжные террасы

Челябинцы смогут поучаствовать в литературных играх и обменяться книгами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Центральном парке им. Гагарина, Саду Победы и в парке Металлург в Челябинске открылись книжные террасы. О том, как работают библиотеки под открытым небом, URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Библиотеки под открытым небом подготовили программы, которые будут интересны как взрослым, так и детям. Челябинцев и гостей города ждут познавательные прогулки, литературные игры, викторины, творческие мастер-классы и настоящий книгообмен», — сообщается на сайте.

В Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина библиотека под открытым небом появилась рядом с летним театром. Книжная терраса будет работать каждую среду и воскресенье с 13.00 до 17.00. В Саду Победы книги можно будет взять у монумента «Защитникам Отечества». Работать терраса будет по средам в 12:00, 13:00 и 14:00. В парке «Металлург» им. О. И. Тищенко книжные террасы расположились у Дома «Аквариум». В парке библиотека будет работать каждую пятницу с 13.00 до 17.00.