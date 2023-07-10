Челябинцы нашли плюсы в аномальной жаре

Многие уехали на загородные пляжи для спасения от жары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска нашли плюсы в 40-градусной жаре. Некоторые из горожан в социальных сетях подметили, что на дорогах стало меньше пробок из-за того, что многие уехали на водоемы.

«Сейчас хоть улицы без пробок! Все спасаются от жары на озерах!», — написала Асана К. в группе «Академ Риверсайд» в «ВКонтакте».

Сервис «Яндекс.Пробки» также показывает, что дорожных заторов в городе не наблюдается. По состоянию на 16 часов 10 июля дорожная обстановка в городе оценивается в три балла.

Аномальная жара продлится в области до четверга. После столбики термометров должны поползти вниз. В воскресенье синоптики ожидают температуру от 18 до 23 градусов выше нуля.