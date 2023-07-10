Челябинцы нашли плюсы в аномальной жаре

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Муниципальный пляж «Первоозерный». Челябинск, лето, жара, пляж, отдых, зной, озеро, пляжный сезон
Многие уехали на загородные пляжи для спасения от жары Фото:

Жители Челябинска нашли плюсы в 40-градусной жаре. Некоторые из горожан в социальных сетях подметили, что на дорогах стало меньше пробок из-за того, что многие уехали на водоемы.

«Сейчас хоть улицы без пробок! Все спасаются от жары на озерах!», — написала Асана К. в группе «Академ Риверсайд» в «ВКонтакте».

Сервис «Яндекс.Пробки» также показывает, что дорожных заторов в городе не наблюдается. По состоянию на 16 часов 10 июля дорожная обстановка в городе оценивается в три балла.

Аномальная жара продлится в области до четверга. После столбики термометров должны поползти вниз. В воскресенье синоптики ожидают температуру от 18 до 23 градусов выше нуля.

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Жители Челябинска нашли плюсы в 40-градусной жаре. Некоторые из горожан в социальных сетях подметили, что на дорогах стало меньше пробок из-за того, что многие уехали на водоемы. «Сейчас хоть улицы без пробок! Все спасаются от жары на озерах!», — написала Асана К. в группе «Академ Риверсайд» в «ВКонтакте». Сервис «Яндекс.Пробки» также показывает, что дорожных заторов в городе не наблюдается. По состоянию на 16 часов 10 июля дорожная обстановка в городе оценивается в три балла. Аномальная жара продлится в области до четверга. После столбики термометров должны поползти вниз. В воскресенье синоптики ожидают температуру от 18 до 23 градусов выше нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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