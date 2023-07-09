В Сургуте уволили юриста из дочки «Газпрома» за побег от мобилизации

Юрист требовал моральную компенсацию в 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте уволили юриста из «Газпром энергосбыт Тюмень» за побег от мобилизации. Об этом URA.RU сообщил источник в городском суде.

«Юрист после начала мобилизации в сентябре прошлого года взял отгул на работе и уехал в соседнюю страну. Когда мобилизация закончилась, он вернулся. Но руководство компании не захотело продолжать с ним сотрудничество и попросило подписать соглашение о разрыве контракта, иначе ему пообещали увольнение по статье», — сообщил источник.

Юрист соглашение подписал, но тут же направился в суд для восстановления на работе. Также он требовал выплатить ему заработную плату за вынужденный прогул и взыскать с компании моральный вред в размере 100 тысяч рублей. Служители Фемиды Сургута поддержали работника частично и обязали компанию восстановить его в должности и выплатить деньги за прогул. Компания «Газпром энергосбыт Тюмень» подала апелляцию суд в Ханты-Мансийска и выиграла дело, оставив юриста без работы и денег за вынужденный прогул.

За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию «Газпром энергосбыт Тюмень». В их адрес был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступало. В городском суде подтвердили информацию о заседании, но не вдаваясь в подробности разбирательства.

Ранее URA.RU сообщало, что замдиректора «Горводоканала» Сургута восстановилась в должности и требует 6 млн рублей у предприятия. Елена Арефьева, которая вместе с родственниками задолжала предприятию более семи миллионов рублей, через суд восстановилась на работу и требует возместить ей неполученную за время прогула зарплату и моральный ущерб.