Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело об избиении ребенка в Свердловской области

10 июля 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело побоях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о причинении телесных травм малолетнему ребенку, совершенное подростками в летнем лагере в Тугулымском районе Свердловской области. Ранее прокуратура отменила постановление о возбуждении дела. «Следственными органами СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 116 УК РФ (побои), однако надзорными органами принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. И. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования. Также обжаловать решение областной прокуратуры вплоть до Генерального прокурора РФ», — сообщили в telagram-канале Следственного управления СК РФ по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало об издевательствах над 9-летним мальчиком в летнем оздоровительном лагере «Гурино» в Тугулымском районе (Свердловская область). Подростки били ребенка, связывали его, рисуя непристойные рисунки и снимали это на камеру.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о причинении телесных травм малолетнему ребенку, совершенное подростками в летнем лагере в Тугулымском районе Свердловской области. Ранее прокуратура отменила постановление о возбуждении дела. «Следственными органами СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 116 УК РФ (побои), однако надзорными органами принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. И. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования. Также обжаловать решение областной прокуратуры вплоть до Генерального прокурора РФ», — сообщили в telagram-канале Следственного управления СК РФ по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало об издевательствах над 9-летним мальчиком в летнем оздоровительном лагере «Гурино» в Тугулымском районе (Свердловская область). Подростки били ребенка, связывали его, рисуя непристойные рисунки и снимали это на камеру.