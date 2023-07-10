Сенатор от ХМАО предложил обучать студентов работе с инвалидами

Сенатор посетил с рабочим визитом Нижневартовск Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время рабочей поездки в Нижневартовск (ХМАО) предложил специалистам подразделения Адаптивного спорта Югры обучать студентов Нижневартовского государственного университета (далее НВГУ) соответствующих специальностей работе с людьми с ограниченными возможностями. Об этом политик сообщил в соцсети.

«Зашел в подразделение Центра адаптивного спорта Югры. Предложил начальнику спорткомплекса Елене Галунко проводить мастермайнды, где высококвалифицированные специалисты Центра будут передавать практический опыт коллегам, ранее не работавшим с людьми с инвалидностью, а также студентам НВГУ соответствующей специальности», — сообщает Исаков в своем telegram-канале.

Сенатор отметил, что в нижневартовском подразделении адаптивного спорта уже идет работа с участниками спецоперации, получившими боевые травмы. Спорткомплекс оснащен современным тренажерным залом и уличными площадками.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске прошел мастер-класс по следж-хоккею для бойцов, получивших травмы в ходе участия в СВО. Мероприятие проходило в Центре адаптивного спорта Югры.