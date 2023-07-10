10 июля 2023
09 июля 2023

Сенатор от ХМАО предложил обучать студентов работе с инвалидами

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, исаков эдуард
Сенатор посетил с рабочим визитом Нижневартовск Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время рабочей поездки в Нижневартовск (ХМАО) предложил специалистам подразделения Адаптивного спорта Югры обучать студентов Нижневартовского государственного университета (далее НВГУ) соответствующих специальностей работе с людьми с ограниченными возможностями. Об этом политик сообщил в соцсети.

«Зашел в подразделение Центра адаптивного спорта Югры. Предложил начальнику спорткомплекса Елене Галунко проводить мастермайнды, где высококвалифицированные специалисты Центра будут передавать практический опыт коллегам, ранее не работавшим с людьми с инвалидностью, а также студентам НВГУ соответствующей специальности», — сообщает Исаков в своем telegram-канале.

Сенатор отметил, что в нижневартовском подразделении адаптивного спорта уже идет работа с участниками спецоперации, получившими боевые травмы. Спорткомплекс оснащен современным тренажерным залом и уличными площадками.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске прошел мастер-класс по следж-хоккею для бойцов, получивших травмы в ходе участия в СВО. Мероприятие проходило в Центре адаптивного спорта Югры.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время рабочей поездки в Нижневартовск (ХМАО) предложил специалистам подразделения Адаптивного спорта Югры обучать студентов Нижневартовского государственного университета (далее НВГУ) соответствующих специальностей работе с людьми с ограниченными возможностями. Об этом политик сообщил в соцсети. «Зашел в подразделение Центра адаптивного спорта Югры. Предложил начальнику спорткомплекса Елене Галунко проводить мастермайнды, где высококвалифицированные специалисты Центра будут передавать практический опыт коллегам, ранее не работавшим с людьми с инвалидностью, а также студентам НВГУ соответствующей специальности», — сообщает Исаков в своем telegram-канале. Сенатор отметил, что в нижневартовском подразделении адаптивного спорта уже идет работа с участниками спецоперации, получившими боевые травмы. Спорткомплекс оснащен современным тренажерным залом и уличными площадками. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске прошел мастер-класс по следж-хоккею для бойцов, получивших травмы в ходе участия в СВО. Мероприятие проходило в Центре адаптивного спорта Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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