Пьяный челябинец выбросил из окна многоквартирного дома микроволновку и холодильник

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске пьяный мужчина выбросил из окна микроволновку, холодильник и другие вещи. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону, его задержали.

«Из окна квартиры на пятом этаже дома №5Б по улице Мамина 10 июля неизвестный кидал вещи на автомобили. В состоянии алкогольного опьянения мужчина выбрасывал разные вещи и посуду, в том числе микроволновку и холодильник. Подозреваемого задержали», — уточнили в пресс-службе.

В результате действий задержанного был поврежден автомобиль ВАЗ-2114, который принадлежит 40-летней местной жительнице. Выяснилось, что 44-летний мужчина дважды судим. Из-за неадекватного поведения челябинца были вызваны медики, которые его госпитализировали в лечебное учреждение.