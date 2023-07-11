Пьяный челябинец выбросил из окна многоквартирного дома микроволновку и холодильник

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Спецавтотранспорт. Челябинск, росгвардия, машина росгвардии
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого Фото:

В Челябинске пьяный мужчина выбросил из окна микроволновку, холодильник и другие вещи. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону, его задержали.

«Из окна квартиры на пятом этаже дома №5Б по улице Мамина 10 июля неизвестный кидал вещи на автомобили. В состоянии алкогольного опьянения мужчина выбрасывал разные вещи и посуду, в том числе микроволновку и холодильник. Подозреваемого задержали», — уточнили в пресс-службе.

В результате действий задержанного был поврежден автомобиль ВАЗ-2114, который принадлежит 40-летней местной жительнице. Выяснилось, что 44-летний мужчина дважды судим. Из-за неадекватного поведения челябинца были вызваны медики, которые его госпитализировали в лечебное учреждение.

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В Челябинске пьяный мужчина выбросил из окна микроволновку, холодильник и другие вещи. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону, его задержали. «Из окна квартиры на пятом этаже дома №5Б по улице Мамина 10 июля неизвестный кидал вещи на автомобили. В состоянии алкогольного опьянения мужчина выбрасывал разные вещи и посуду, в том числе микроволновку и холодильник. Подозреваемого задержали», — уточнили в пресс-службе. В результате действий задержанного был поврежден автомобиль ВАЗ-2114, который принадлежит 40-летней местной жительнице. Выяснилось, что 44-летний мужчина дважды судим. Из-за неадекватного поведения челябинца были вызваны медики, которые его госпитализировали в лечебное учреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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