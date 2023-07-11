Жители Пермского края ощущают запах гари из-за лесных пожаров

Жители Пермского края начали массово жаловаться на стойкий запах гари на улице. Причиной этого являются горящие леса в Свердловской области и Башкортостане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Сегодня, 12 июля, жители и гости Пермского края могут ощущать запах гари в воздухе — это обусловлено действующими лесными пожарами на территории Свердловской области и Республике Башкортостан», — сообщили в МЧС. На данный момент угроза распространения лесных пожаров на территории Пермского края отсутствует.
Также еще одной причиной неприятного запаха в Перми могло стать горение травы в районе Камской Долины. Площадь горения составила 2 га. На месте пожара сейчас работают огнеборцы.
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