11 июля 2023

Жители Пермского края ощущают запах гари из-за лесных пожаров

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Салехард затянуло дымом от лесных пожаров. Салехард, дым, смог, гарь
Жители края начали жаловаться на стойкий запах гари на улице Фото:

Жители Пермского края начали массово жаловаться на стойкий запах гари на улице. Причиной этого являются горящие леса в Свердловской области и Башкортостане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сегодня, 12 июля, жители и гости Пермского края могут ощущать запах гари в воздухе — это обусловлено действующими лесными пожарами на территории Свердловской области и Республике Башкортостан», — сообщили в МЧС. На данный момент угроза распространения лесных пожаров на территории Пермского края отсутствует.

Также еще одной причиной неприятного запаха в Перми могло стать горение травы в районе Камской Долины. Площадь горения составила 2 га. На месте пожара сейчас работают огнеборцы.

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Жители Пермского края начали массово жаловаться на стойкий запах гари на улице. Причиной этого являются горящие леса в Свердловской области и Башкортостане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сегодня, 12 июля, жители и гости Пермского края могут ощущать запах гари в воздухе — это обусловлено действующими лесными пожарами на территории Свердловской области и Республике Башкортостан», — сообщили в МЧС. На данный момент угроза распространения лесных пожаров на территории Пермского края отсутствует. Также еще одной причиной неприятного запаха в Перми могло стать горение травы в районе Камской Долины. Площадь горения составила 2 га. На месте пожара сейчас работают огнеборцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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