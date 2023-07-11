11 июля 2023

Пропавшая в Челябинской области 11-летняя девочка нашлась живой

© Служба новостей «URA.RU»
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Низкий уровень самоизоляции. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, полиция
Полицейские нашли девочку в магазине Фото:

Полицейские отыскали 11-летнюю девочку, которая пропала накануне в Челябинской области. Об этом сообщили 12 июля URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Полицейские Копейска при содействии коллег из Красноармейского района нашли 11-летнюю девочку, которую разыскивали с 11 июля. Ребенка нашли в магазине, сейчас девочка находится в отделе полиции», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Там также добавили, что противоправных действий в отношении девочки не совершалось.

Волонтеры и полицейские искали пропавшую школьницу с середины вторника в нескольких населенных пунктах и их окрестностях. По информации URA.RU, девочка уже уходила из дому.

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Полицейские отыскали 11-летнюю девочку, которая пропала накануне в Челябинской области. Об этом сообщили 12 июля URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицейские Копейска при содействии коллег из Красноармейского района нашли 11-летнюю девочку, которую разыскивали с 11 июля. Ребенка нашли в магазине, сейчас девочка находится в отделе полиции», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Там также добавили, что противоправных действий в отношении девочки не совершалось. Волонтеры и полицейские искали пропавшую школьницу с середины вторника в нескольких населенных пунктах и их окрестностях. По информации URA.RU, девочка уже уходила из дому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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