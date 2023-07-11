Пропавшая в Челябинской области 11-летняя девочка нашлась живой

12 июля 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Полицейские нашли девочку в магазине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские отыскали 11-летнюю девочку, которая пропала накануне в Челябинской области. Об этом сообщили 12 июля URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицейские Копейска при содействии коллег из Красноармейского района нашли 11-летнюю девочку, которую разыскивали с 11 июля. Ребенка нашли в магазине, сейчас девочка находится в отделе полиции», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Там также добавили, что противоправных действий в отношении девочки не совершалось. Волонтеры и полицейские искали пропавшую школьницу с середины вторника в нескольких населенных пунктах и их окрестностях. По информации URA.RU, девочка уже уходила из дому.

Полицейские отыскали 11-летнюю девочку, которая пропала накануне в Челябинской области. Об этом сообщили 12 июля URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицейские Копейска при содействии коллег из Красноармейского района нашли 11-летнюю девочку, которую разыскивали с 11 июля. Ребенка нашли в магазине, сейчас девочка находится в отделе полиции», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Там также добавили, что противоправных действий в отношении девочки не совершалось. Волонтеры и полицейские искали пропавшую школьницу с середины вторника в нескольких населенных пунктах и их окрестностях. По информации URA.RU, девочка уже уходила из дому.