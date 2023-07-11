11 июля 2023

В Челябинской области пропала еще одна 11-летняя девочка. Фото

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Лето в городе. Челябинск, лето, дети, девочка, каникулы, велосипед, детская безопасность
Девочка может находиться в селе Миасское или в Копейске Фото:

В Челябинской области пропала 11-летняя девочка. Днем 11 июля она ушла в неизвестном направлении, сообщает в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Днем 11 июля ушла в неизвестном направлении 11-летняя девочка. Может находиться в селе Миасское, либо в городе Копейск Челябинской области», — уточнили в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы девочки: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Она была одета в серую футболку, синие шорты, оранжевые кроссовки.

Волонтеры распространили фото пропавшей девочки
Волонтеры распространили фото пропавшей девочки

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В Челябинской области пропала 11-летняя девочка. Днем 11 июля она ушла в неизвестном направлении, сообщает в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Днем 11 июля ушла в неизвестном направлении 11-летняя девочка. Может находиться в селе Миасское, либо в городе Копейск Челябинской области», — уточнили в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». Приметы девочки: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Она была одета в серую футболку, синие шорты, оранжевые кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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