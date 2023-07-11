Девочка может находиться в селе Миасское или в Копейске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области пропала 11-летняя девочка. Днем 11 июля она ушла в неизвестном направлении, сообщает в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Днем 11 июля ушла в неизвестном направлении 11-летняя девочка. Может находиться в селе Миасское, либо в городе Копейск Челябинской области», — уточнили в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы девочки: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Она была одета в серую футболку, синие шорты, оранжевые кроссовки.