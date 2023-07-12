Силовики задержали челябинца, хранившего дома арсенал

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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, татуировки, суд, правоохранительные органы, наручники
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы Фото:

В Усть-Катаве (Челябинская область) полицейские обнаружили дома у местного жителя склад оружия. Как сообщили URA.RU 12 июля в пресс-службе областного главка, у мужчины изъяли пистолет, несколько ружей и патроны.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у мужчины нашли самодельный короткоствольный дульнозарядный пистолет, два ружья 16-го калибра и 36 патронов к ним. Также у него были изъяты более 60 граммов пороха, который относится к взрывчатым веществам», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовные дела по ч.1 ст. 222 и ч.1 ст. 222.1 УК РФ. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

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В Усть-Катаве (Челябинская область) полицейские обнаружили дома у местного жителя склад оружия. Как сообщили URA.RU 12 июля в пресс-службе областного главка, у мужчины изъяли пистолет, несколько ружей и патроны. «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у мужчины нашли самодельный короткоствольный дульнозарядный пистолет, два ружья 16-го калибра и 36 патронов к ним. Также у него были изъяты более 60 граммов пороха, который относится к взрывчатым веществам», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. По данному факту возбуждено уголовные дела по ч.1 ст. 222 и ч.1 ст. 222.1 УК РФ. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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