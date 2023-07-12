Силовики задержали челябинца, хранившего дома арсенал

В Усть-Катаве (Челябинская область) полицейские обнаружили дома у местного жителя склад оружия. Как сообщили URA.RU 12 июля в пресс-службе областного главка, у мужчины изъяли пистолет, несколько ружей и патроны.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у мужчины нашли самодельный короткоствольный дульнозарядный пистолет, два ружья 16-го калибра и 36 патронов к ним. Также у него были изъяты более 60 граммов пороха, который относится к взрывчатым веществам», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
По данному факту возбуждено уголовные дела по ч.1 ст. 222 и ч.1 ст. 222.1 УК РФ. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет.
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