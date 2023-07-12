По словам очевидцев, женщины и мужчина были трезвыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркуле (Челябинская область) на озере Большой Кисегач во время купания утонул мужчина. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Около 22.00 на пляж около поселка „Санаторий Кисегач“ пришли две женщины и мужчина, на вид им около 45-50 лет. Никто не купался, поскольку похолодало. Они разделились и пошли в воду», — уточнили очевидцы события.

Через некоторое время женщины начали кричать и просить о помощи. Одна из женщин, которая была ближе к берегу, плыла и тащила за собой мужчину. На берегу мужчину пытались привести в сознание, однако спасти его не удалось. По словам очевидцев, женщины и мужчина были трезвыми.

«Скорая помощь» на вызов приехала примерно через 10 минут, позже на место прибыли сотрудники полиции. URA.RU отправили запрос в пресс-службу СУ СКР по Челябинской области.

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