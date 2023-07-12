На озере Большой Кисегач утонул мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, кроссовки, лето, утопленник, озеро, река, вода, обувь
По словам очевидцев, женщины и мужчина были трезвыми Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) на озере Большой Кисегач во время купания утонул мужчина. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Около 22.00 на пляж около поселка „Санаторий Кисегач“ пришли две женщины и мужчина, на вид им около 45-50 лет. Никто не купался, поскольку похолодало. Они разделились и пошли в воду», — уточнили очевидцы события.

Через некоторое время женщины начали кричать и просить о помощи. Одна из женщин, которая была ближе к берегу, плыла и тащила за собой мужчину. На берегу мужчину пытались привести в сознание, однако спасти его не удалось. По словам очевидцев, женщины и мужчина были трезвыми.

«Скорая помощь» на вызов приехала примерно через 10 минут, позже на место прибыли сотрудники полиции. URA.RU отправили запрос в пресс-службу СУ СКР по Челябинской области.

Ранее в Челябинске спасатели попросили горожан покинуть пляж «Солнечный берег». На городских пляжах поднялся сильный ветер и большие волны.

Мужчине пытались оказать первую помощь
Мужчине пытались оказать первую помощь

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В Чебаркуле (Челябинская область) на озере Большой Кисегач во время купания утонул мужчина. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Около 22.00 на пляж около поселка „Санаторий Кисегач“ пришли две женщины и мужчина, на вид им около 45-50 лет. Никто не купался, поскольку похолодало. Они разделились и пошли в воду», — уточнили очевидцы события. Через некоторое время женщины начали кричать и просить о помощи. Одна из женщин, которая была ближе к берегу, плыла и тащила за собой мужчину. На берегу мужчину пытались привести в сознание, однако спасти его не удалось. По словам очевидцев, женщины и мужчина были трезвыми. «Скорая помощь» на вызов приехала примерно через 10 минут, позже на место прибыли сотрудники полиции. URA.RU отправили запрос в пресс-службу СУ СКР по Челябинской области. Ранее в Челябинске спасатели попросили горожан покинуть пляж «Солнечный берег». На городских пляжах поднялся сильный ветер и большие волны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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