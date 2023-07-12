В Прикамье из-за урагана несколько населенных пунктов остались без электричества

В Березниковском городском округе (Пермский край) из-за прошедшего урагана без электричества остались Усолье, Романово, Пыскор и еще несколько населенных пунктов. Об этом сообщил глава города Березники Алексей Казаченко.
«Прошел грозовой фронт. Усолье, Романово, Пыскор и еще несколько населенных пунктов остались без электричества. Последствия урагана: падения деревьев, короткие замыкания, порывы и захлесты проводов», — рассказал Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам главы Березников, над устранением последствий урагана работают шесть бригад. Также в помощь привлечены энергетики из Соликамска, Чердыни и Ныроба.
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