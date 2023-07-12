В Прикамье из-за урагана несколько населенных пунктов остались без электричества

12 июля 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Электричества лишились несколько населенных пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березниковском городском округе (Пермский край) из-за прошедшего урагана без электричества остались Усолье, Романово, Пыскор и еще несколько населенных пунктов. Об этом сообщил глава города Березники Алексей Казаченко. «Прошел грозовой фронт. Усолье, Романово, Пыскор и еще несколько населенных пунктов остались без электричества. Последствия урагана: падения деревьев, короткие замыкания, порывы и захлесты проводов», — рассказал Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы Березников, над устранением последствий урагана работают шесть бригад. Также в помощь привлечены энергетики из Соликамска, Чердыни и Ныроба.

В Березниковском городском округе (Пермский край) из-за прошедшего урагана без электричества остались Усолье, Романово, Пыскор и еще несколько населенных пунктов. Об этом сообщил глава города Березники Алексей Казаченко. «Прошел грозовой фронт. Усолье, Романово, Пыскор и еще несколько населенных пунктов остались без электричества. Последствия урагана: падения деревьев, короткие замыкания, порывы и захлесты проводов», — рассказал Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы Березников, над устранением последствий урагана работают шесть бригад. Также в помощь привлечены энергетики из Соликамска, Чердыни и Ныроба.