В Прикамье из-за урагана несколько населенных пунктов остались без электричества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старая электростанция на улице Труда. Челябинск, провода, лэп, столб, подстанция, энергетика, электричество
Электричества лишились несколько населенных пунктов Фото:

В Березниковском городском округе (Пермский край) из-за прошедшего урагана без электричества остались Усолье, Романово, Пыскор и еще несколько населенных пунктов. Об этом сообщил глава города Березники Алексей Казаченко.

«Прошел грозовой фронт. Усолье, Романово, Пыскор и еще несколько населенных пунктов остались без электричества. Последствия урагана: падения деревьев, короткие замыкания, порывы и захлесты проводов», — рассказал Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы Березников, над устранением последствий урагана работают шесть бригад. Также в помощь привлечены энергетики из Соликамска, Чердыни и Ныроба.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березниковском городском округе (Пермский край) из-за прошедшего урагана без электричества остались Усолье, Романово, Пыскор и еще несколько населенных пунктов. Об этом сообщил глава города Березники Алексей Казаченко. «Прошел грозовой фронт. Усолье, Романово, Пыскор и еще несколько населенных пунктов остались без электричества. Последствия урагана: падения деревьев, короткие замыкания, порывы и захлесты проводов», — рассказал Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы Березников, над устранением последствий урагана работают шесть бригад. Также в помощь привлечены энергетики из Соликамска, Чердыни и Ныроба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...