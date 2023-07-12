Энергетики ХМАО поддержали уникальный мегазаплыв

В Ханты-Мансийске пройдет второй международный заплыв X-WATERS Ugra

«ЮТЭК-Региональные сети» поддерживают международный заплыв второй год подряд Фото: пресс-служба «ЮТЭК-Региональные сети»

Компания «ЮТЭК-Региональные сети» поддержала второй международный заплыв на открытой воде X-WATERS Ugra, который стартует 14 июля в Ханты-Мансийске. В пресс-службе компании сообщили, что 12 ультрамарафонцев проплывут 54 километра.

«Мы с удовольствием вновь решили поддержать проект, привлекающий внимание к туристическому потенциалу и гостеприимству Югры», — рассказал URA.RU директор «ЮТЭК-РС» Максим Медведев. Он сообщил, что участникам предстоит проплыть через место слияния рек Обь и Иртыш, общая протяженности которых составляет 5410 километров. Марафонцы преодолеют сотую часть этой дистанции (54 км).

Из 12 ультрамарафонцев шестеро проплывут ее в одиночку, еще шесть — в паре с другими спортсменами. Среди них есть звезды первого югорского мегазаплыва: москвичи Виктор Мельников и Дарья Головина. Югру в этом году представят спортсмены-любители из Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута.

Также 15 июля состоятся три коротких заплыва на 2, 6 и 10 км, на которые зарегистрировались более 220 участников.

X-WATERS — частная серия плавательных гонок на открытой воде, которая носит неофициальный статус чемпионата мира. Организатором заплыва в Югре выступает мастер спорта России по плаванию, директор СК «Дружба» и депутат думы Ханты-Мансийска Антон Пилипас. Состязания проводятся на средства гранта губернатора Югры при поддержке правительства округа, компании «ЮТЭК-Региональные сети».