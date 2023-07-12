12 июля 2023

Энергетики ХМАО поддержали уникальный мегазаплыв

В Ханты-Мансийске пройдет второй международный заплыв X-WATERS Ugra
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«ЮТЭК-Региональные сети» поддерживают международный заплыв второй год подряд
«ЮТЭК-Региональные сети» поддерживают международный заплыв второй год подряд Фото:

Компания «ЮТЭК-Региональные сети» поддержала второй международный заплыв на открытой воде X-WATERS Ugra, который стартует 14 июля в Ханты-Мансийске. В пресс-службе компании сообщили, что 12 ультрамарафонцев проплывут 54 километра.

«Мы с удовольствием вновь решили поддержать проект, привлекающий внимание к туристическому потенциалу и гостеприимству Югры», — рассказал URA.RU директор «ЮТЭК-РС» Максим Медведев. Он сообщил, что участникам предстоит проплыть через место слияния рек Обь и Иртыш, общая протяженности которых составляет 5410 километров. Марафонцы преодолеют сотую часть этой дистанции (54 км).

Из 12 ультрамарафонцев шестеро проплывут ее в одиночку, еще шесть — в паре с другими спортсменами. Среди них есть звезды первого югорского мегазаплыва: москвичи Виктор Мельников и Дарья Головина. Югру в этом году представят спортсмены-любители из Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута.

Также 15 июля состоятся три коротких заплыва на 2, 6 и 10 км, на которые зарегистрировались более 220 участников.

X-WATERS — частная серия плавательных гонок на открытой воде, которая носит неофициальный статус чемпионата мира. Организатором заплыва в Югре выступает мастер спорта России по плаванию, директор СК «Дружба» и депутат думы Ханты-Мансийска Антон Пилипас. Состязания проводятся на средства гранта губернатора Югры при поддержке правительства округа, компании «ЮТЭК-Региональные сети».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «ЮТЭК-Региональные сети» поддержала второй международный заплыв на открытой воде X-WATERS Ugra, который стартует 14 июля в Ханты-Мансийске. В пресс-службе компании сообщили, что 12 ультрамарафонцев проплывут 54 километра. «Мы с удовольствием вновь решили поддержать проект, привлекающий внимание к туристическому потенциалу и гостеприимству Югры», — рассказал URA.RU директор «ЮТЭК-РС» Максим Медведев. Он сообщил, что участникам предстоит проплыть через место слияния рек Обь и Иртыш, общая протяженности которых составляет 5410 километров. Марафонцы преодолеют сотую часть этой дистанции (54 км). Из 12 ультрамарафонцев шестеро проплывут ее в одиночку, еще шесть — в паре с другими спортсменами. Среди них есть звезды первого югорского мегазаплыва: москвичи Виктор Мельников и Дарья Головина. Югру в этом году представят спортсмены-любители из Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута. Также 15 июля состоятся три коротких заплыва на 2, 6 и 10 км, на которые зарегистрировались более 220 участников. X-WATERS — частная серия плавательных гонок на открытой воде, которая носит неофициальный статус чемпионата мира. Организатором заплыва в Югре выступает мастер спорта России по плаванию, директор СК «Дружба» и депутат думы Ханты-Мансийска Антон Пилипас. Состязания проводятся на средства гранта губернатора Югры при поддержке правительства округа, компании «ЮТЭК-Региональные сети».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...