В Екатеринбурге анонсировали писателей-хэдлайнеров нового международного фестиваля Горенбурга

В Екатеринбург на фестиваль «Красная строка» приедут Снегирев, Юзефович и Некрасова

13 июля 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Горенбург представил новый международный фестиваль в декабре 2022 года Фото: Московец Илья © URA.RU В рамках книжного фестиваля «Красная строка» выступит автор книг и сценарист Леонид Юзефович, писательница Евгения Некрасова, а также писатель Александр Снегирев. Об этом сообщили URA.RU организаторы фестиваля «Красная строка». «Здесь (в Екатеринбурге — прим. URA.RU), в журналах „Урал“ и „Уральский следопыт“ были напечатаны мои первые исторические повести. На Свердловской киностудии в 1991 году сняли первый фильм по моему сценарию. Здесь живут мои старинные друзья, и фестиваль „Красная строка“ позволяет мне вновь увидеть этот очень важный для меня город», — поделился Юзефович. Он также сказал, что считает столицу Урала одним из главных центров литературной жизни в России. Помимо Юзефовича, на фестивале будет Евгения Некрасова — писательница, соосновательница Школы литературных практик, автор книг «Калечина-Малечина», «Сестромам». По ее повестям и рассказу «Кумуткан» поставлены спектакли в российских театрах. Гостем фестиваля также станет Александр Снегирев. Писатель представит книжные новинки и расскажет о своем творчестве. О других участниках будет объявлено позже, заявили организаторы. Фестиваль впервые пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа в Историческом сквере, в рамках празднования 300-летия города. Более 130 издательств со всей России привезут на ярмарку свои книги. В программе фестиваля будут десятки мастер-классов, лекций и встреч с авторами, а также концертная и театральная программа. В прошлом году создатель Ural Music Night Евгений Горенбург презентовал книжную ярмарку «Красная строка», куда съедутся 70 экспертов книжной индустрии. В конце мая этого года организаторы объявили, что к фестивалю многометровая скульптура в виде стопки книг появится на набережной Екатеринбурга в августе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках книжного фестиваля «Красная строка» выступит автор книг и сценарист Леонид Юзефович, писательница Евгения Некрасова, а также писатель Александр Снегирев. Об этом сообщили URA.RU организаторы фестиваля «Красная строка». «Здесь (в Екатеринбурге — прим. URA.RU), в журналах „Урал“ и „Уральский следопыт“ были напечатаны мои первые исторические повести. На Свердловской киностудии в 1991 году сняли первый фильм по моему сценарию. Здесь живут мои старинные друзья, и фестиваль „Красная строка“ позволяет мне вновь увидеть этот очень важный для меня город», — поделился Юзефович. Он также сказал, что считает столицу Урала одним из главных центров литературной жизни в России. Помимо Юзефовича, на фестивале будет Евгения Некрасова — писательница, соосновательница Школы литературных практик, автор книг «Калечина-Малечина», «Сестромам». По ее повестям и рассказу «Кумуткан» поставлены спектакли в российских театрах. Гостем фестиваля также станет Александр Снегирев. Писатель представит книжные новинки и расскажет о своем творчестве. О других участниках будет объявлено позже, заявили организаторы. Фестиваль впервые пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа в Историческом сквере, в рамках празднования 300-летия города. Более 130 издательств со всей России привезут на ярмарку свои книги. В программе фестиваля будут десятки мастер-классов, лекций и встреч с авторами, а также концертная и театральная программа. В прошлом году создатель Ural Music Night Евгений Горенбург презентовал книжную ярмарку «Красная строка», куда съедутся 70 экспертов книжной индустрии. В конце мая этого года организаторы объявили, что к фестивалю многометровая скульптура в виде стопки книг появится на набережной Екатеринбурга в августе.