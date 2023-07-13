Российскому региону дали 300 млн рублей на восстановление больницы в ЛНР

Глава Тамбовской области: региону выделят 300 млн рублей на восстановление разрушенной больницы в ЛНР

13 июля 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Правительство Тамбовской области намерено восстановить больницу в ЛНР к концу этого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительству Тамбовской области выделят около 300 миллионов рублей на восстановление больницы в Новоайдарском районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказал глава региона Максим Егоров. Он подчеркнул, что строительство будет завершено к концу этого года. «Мы провели большую подготовительную работу. <…> В скором времени приступим к строительно-монтажным работам здания Новоайдарской больницы. Это одно из главных социальных учреждений района, поэтому все намеченные работы мы проведем качественно и в срок. <…> Регион получит почти 300 миллионов рублей», — подчеркнул Максим Егоров. Его слова приводит пресс-служба правительства Тамбовской области. Регион взял шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июле 2022 года. Правительство Тамбовской области получило финансирование на восстановление больницы в рамках соглашение с федеральным «Фондом развития территорий». Как рассказал Егоров, в настоящий момент уже проведены работы по расчету стоимости ремонтных работ. В ближайшее время будет заключен контракт с подрядной организацией. В конце января этого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по больнице в поселке Новоайдар при помощи системы залпового огня HIMARS. Было разрушено детское отделение медицинского учреждения. В результате происшествия погибли 14 человек. Ранее Егоров рассказал, что правительство выделит на ремонт школ в области более трех миллиардов рублей. Данные работы планируется завершить к 2025 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительству Тамбовской области выделят около 300 миллионов рублей на восстановление больницы в Новоайдарском районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказал глава региона Максим Егоров. Он подчеркнул, что строительство будет завершено к концу этого года. «Мы провели большую подготовительную работу. <…> В скором времени приступим к строительно-монтажным работам здания Новоайдарской больницы. Это одно из главных социальных учреждений района, поэтому все намеченные работы мы проведем качественно и в срок. <…> Регион получит почти 300 миллионов рублей», — подчеркнул Максим Егоров. Его слова приводит пресс-служба правительства Тамбовской области. Регион взял шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июле 2022 года. Правительство Тамбовской области получило финансирование на восстановление больницы в рамках соглашение с федеральным «Фондом развития территорий». Как рассказал Егоров, в настоящий момент уже проведены работы по расчету стоимости ремонтных работ. В ближайшее время будет заключен контракт с подрядной организацией. В конце января этого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по больнице в поселке Новоайдар при помощи системы залпового огня HIMARS. Было разрушено детское отделение медицинского учреждения. В результате происшествия погибли 14 человек. Ранее Егоров рассказал, что правительство выделит на ремонт школ в области более трех миллиардов рублей. Данные работы планируется завершить к 2025 году.