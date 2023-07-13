Суд встал на сторону энергетиков в споре с Минтарифов Челябинской области

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Изменение тарифов не повлияет на стоимость услуги для жителей Челябинска Фото:

Тарифы, установленные для энергетической компании «УСТЭК-Челябинск» профильным министерством, являются необоснованными. Такое решение вынес седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Как пояснили в энергетической компании, справедливые тарифы необходимы для ремонта сетей.

«Корректные тарифы позволяют нам проводить ремонт тепловых сетей своевременно и в полном объеме. Нам важно, чтобы тепло поступало в квартиры челябинцев, а не пропадало в виде утечек. В случае, когда отдельные виды затрат не учитываются, мы вынуждены делать аварийный, а не плановый капитальный ремонт сетей и котельных. Это не первый раз, когда ресурсоснабжающим организациям приходится оспаривать принимаемые министерством тарифы и получать поддержку в суде», — рассказал URA.RU представитель «УСТЭК-Челябинск» Александр Машенцев.

Согласно решению суда, установленные областным министерством тарифы содержали грубые нарушения законодательства, которое трактовалось произвольно. Министерство обязали скорректировать тарифы. В «УСТЭК-Челябинск» отметили, что это не повлияет на стоимость услуги для жителей города. URA.RU по телефону не удалось получить оперативный комментарий министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

В октябре 2022 года «УСТЭК-Челябинск» уже выигрывала суд у министерства. Энергетикам удалось доказать обоснованность своих расчетов на ремонтную кампанию. Тогда суд решил, что доводы министерства основаны на неверном толковании норм права.

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Тарифы, установленные для энергетической компании «УСТЭК-Челябинск» профильным министерством, являются необоснованными. Такое решение вынес седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Как пояснили в энергетической компании, справедливые тарифы необходимы для ремонта сетей. «Корректные тарифы позволяют нам проводить ремонт тепловых сетей своевременно и в полном объеме. Нам важно, чтобы тепло поступало в квартиры челябинцев, а не пропадало в виде утечек. В случае, когда отдельные виды затрат не учитываются, мы вынуждены делать аварийный, а не плановый капитальный ремонт сетей и котельных. Это не первый раз, когда ресурсоснабжающим организациям приходится оспаривать принимаемые министерством тарифы и получать поддержку в суде», — рассказал URA.RU представитель «УСТЭК-Челябинск» Александр Машенцев. Согласно решению суда, установленные областным министерством тарифы содержали грубые нарушения законодательства, которое трактовалось произвольно. Министерство обязали скорректировать тарифы. В «УСТЭК-Челябинск» отметили, что это не повлияет на стоимость услуги для жителей города. URA.RU по телефону не удалось получить оперативный комментарий министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. В октябре 2022 года «УСТЭК-Челябинск» уже выигрывала суд у министерства. Энергетикам удалось доказать обоснованность своих расчетов на ремонтную кампанию. Тогда суд решил, что доводы министерства основаны на неверном толковании норм права.
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