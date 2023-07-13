Спасатели принимают экстренные меры для спасения свердловских поселков Ольховка и Кедровое

Спасатели из Уральской авиабазы создают встречный пал для защиты свердловских поселков Ольховка и Кедровое. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.
«В пяти километрах от поселка Кедровое проводится встречный пал от ранее созданной минерализованной полосы общей длиной восемь километров для защиты поселков Ольховка и Кедровое. Дополнительно создано пять километров минерализованных полос, работает 24 специалиста и четыре единицы техники», — сообщили в ДИП Свердловской области.
Также в деревне Пьянково под Невьянском создали девять километров минерализованных полос для предотвращения распространения огня. В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что на данный момент прямой угрозы населенным пунктам нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шайдуриха 12 июля разгорелся крупный пожар, в результате которого огнем уничтожило более 40 домов. К вечеру 13 июля в населенном пункте восстановили работу электричества, сейчас спасатели проводят разбор завалов на пепелище. URA.RU подготовило специальный материал о ЧП.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.