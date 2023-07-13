Спасатели принимают экстренные меры для спасения свердловских поселков Ольховка и Кедровое

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Спасатели создают специальный встречный пал, чтобы огонь не подобрался к поселкам Фото:
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Пожары в Свердловской области

Спасатели из Уральской авиабазы создают встречный пал для защиты свердловских поселков Ольховка и Кедровое. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«В пяти километрах от поселка Кедровое проводится встречный пал от ранее созданной минерализованной полосы общей длиной восемь километров для защиты поселков Ольховка и Кедровое. Дополнительно создано пять километров минерализованных полос, работает 24 специалиста и четыре единицы техники», — сообщили в ДИП Свердловской области.

Также в деревне Пьянково под Невьянском создали девять километров минерализованных полос для предотвращения распространения огня. В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что на данный момент прямой угрозы населенным пунктам нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шайдуриха 12 июля разгорелся крупный пожар, в результате которого огнем уничтожило более 40 домов. К вечеру 13 июля в населенном пункте восстановили работу электричества, сейчас спасатели проводят разбор завалов на пепелище. URA.RU подготовило специальный материал о ЧП.

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Спасатели из Уральской авиабазы создают встречный пал для защиты свердловских поселков Ольховка и Кедровое. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «В пяти километрах от поселка Кедровое проводится встречный пал от ранее созданной минерализованной полосы общей длиной восемь километров для защиты поселков Ольховка и Кедровое. Дополнительно создано пять километров минерализованных полос, работает 24 специалиста и четыре единицы техники», — сообщили в ДИП Свердловской области. Также в деревне Пьянково под Невьянском создали девять километров минерализованных полос для предотвращения распространения огня. В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что на данный момент прямой угрозы населенным пунктам нет. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шайдуриха 12 июля разгорелся крупный пожар, в результате которого огнем уничтожило более 40 домов. К вечеру 13 июля в населенном пункте восстановили работу электричества, сейчас спасатели проводят разбор завалов на пепелище. URA.RU подготовило специальный материал о ЧП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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