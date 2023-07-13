13 июля 2023

В Москве задержали рейс в Екатеринбург на 3,5 часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет прилетел в Екатеринбург с задержкой в 3,5 часа Фото:

В московском аэропорту Домодедово задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбурге на 3,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс U6-299 по маршруту Москва — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 13 июля в 21:55, однако был задержан и прибыл только 14 июля в 1:34, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.

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В московском аэропорту Домодедово задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбурге на 3,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-299 по маршруту Москва — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 13 июля в 21:55, однако был задержан и прибыл только 14 июля в 1:34, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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