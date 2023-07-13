Самолет прилетел в Екатеринбург с задержкой в 3,5 часа
В московском аэропорту Домодедово задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбурге на 3,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс U6-299 по маршруту Москва — Екатеринбург должен был прилететь в столицу Свердловской области 13 июля в 21:55, однако был задержан и прибыл только 14 июля в 1:34, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.
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