В Свердловской области на федеральных и региональных трассах, включая Екатеринбургскую кольцевую автодорогу и магистраль Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов — Ивдель, перестанет пропадать интернет. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
«Для реализации мероприятий национального проекта „Экономика данных“ совместно с операторами связи мы работаем над тем, чтобы обеспечить устойчивое покрытие по всей Свердловской области», — написал Паслер в своем telegram-канале. Речь идет также об отдаленных населенных пунктах и туристических маршрутах.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловский участок автодороги М-12 «Восток» считается трассой с одним из самых стабильных уровней связи в регионе. Скорость мобильного интернета здесь достигает 120 Мб/с.
