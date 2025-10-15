На главных свердловских трассах перестанет пропадать интернет

На ЕКАД и Серовском тракте будет постоянный интернет
Власти намерены обеспечить устойчивую связь на трассах
Власти намерены обеспечить устойчивую связь на трассах

В Свердловской области на федеральных и региональных трассах, включая Екатеринбургскую кольцевую автодорогу и магистраль Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов — Ивдель, перестанет пропадать интернет. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

«Для реализации мероприятий национального проекта „Экономика данных“ совместно с операторами связи мы работаем над тем, чтобы обеспечить устойчивое покрытие по всей Свердловской области», — написал Паслер в своем telegram-канале. Речь идет также об отдаленных населенных пунктах и туристических маршрутах.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский участок автодороги М-12 «Восток» считается трассой с одним из самых стабильных уровней связи в регионе. Скорость мобильного интернета здесь достигает 120 Мб/с.

