Работников ООО «Уралдорстрой» привлекут к дисциплинарной ответственности в виде выговора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинских дорожников наказали за падение остановки на восьмилетнего ребенка, в результате чего здоровью школьника был причинен вред. Директору компании ООО «Уралдорстрой» Наеру Колозяну внесено представление. Его заместителя по строительству и прораба привлекут к дисциплинарной ответственности в виде выговора, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Подрядчиком не приняты должные меры по безопасности, в результате чего при падении остановочного комплекса причинен вред здоровью ребенка. По результатам проверки директору ООО „Уралдорстрой“ внесено представление, заместитель директора по строительству и прораб привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в виде выговора», — пояснили в пресс-службе.

Остановочный комплекс упал на мальчика из-за подрядной организации ООО «Уралдорстрой», работники которой не закрепили его во время ремонта дороги. В пресс-службе мэрии Челябинска отметили, что комитет города и компания ООО «Уралдорстрой» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дороги по улице Блюхера на участке от улицы Салтыкова до Дарвина, где и находился остановочный комплекс на улице Рылеева. Сейчас по этому факту следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. В «Уралдорстрое» на запрос URA.RU не ответили.

По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка, ход которой поставлен в прокуратуре на контроль Фото: соцсети прокуратуры Челябинской области