03 июня 2023

Мэрия Челябинска назвала виновного в падении остановки на Рылеева

Мэрия Челябинска: остановка в Челябинске упала из-за подрядчика, который плохо ее закрепил
© Служба новостей «URA.RU»
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Теплая остановка с wi-fi. Челябинск, теплая остановка
Остановка упала по вине подрядчика, заявили в мэрии Челябинска Фото:

Остановочный комплекс в Челябинске на улице Рылеева рухнул из-за подрядчика, который не закрепил его во время ремонта дороги. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

«В рамках подготовительных работ, проводимых подрядчиком по ремонту дороги по улице Блюхера, был также подготовлен к переносу остановочный павильон „Рылеева“. Подрядчик не принял должных мер к его закреплению и ограждению, в связи с чем порывом ветра он был опрокинут», — пояснили журналистам в мэрии.

Там добавили, что на место ЧП оперативно прибыли представители городской администрации и участковый полиции. Пострадавших от падения павильона не было. После инцидента остановку демонтировали полностью.

Ранее сообщалось, что на улице Рылеева остановка упала на восьмилетнего мальчика. Со слова матери, он получил царапины. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

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Остановочный комплекс в Челябинске на улице Рылеева рухнул из-за подрядчика, который не закрепил его во время ремонта дороги. Об этом сообщили в администрации Челябинска. «В рамках подготовительных работ, проводимых подрядчиком по ремонту дороги по улице Блюхера, был также подготовлен к переносу остановочный павильон „Рылеева“. Подрядчик не принял должных мер к его закреплению и ограждению, в связи с чем порывом ветра он был опрокинут», — пояснили журналистам в мэрии. Там добавили, что на место ЧП оперативно прибыли представители городской администрации и участковый полиции. Пострадавших от падения павильона не было. После инцидента остановку демонтировали полностью. Ранее сообщалось, что на улице Рылеева остановка упала на восьмилетнего мальчика. Со слова матери, он получил царапины. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.
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