В ХМАО при участии энергетиков прошел международный мегазаплыв X-WATERS

В ХМАО прошел заплыв на открытой воде (архивный снимок) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийске прошел международный заплыв на открытой воде X-WATERS Ugra, участие в котором приняли сотрудники энергокомпаний. Предприятие «ЮТЭК-Региональные сети» также стало спонсором соревнований, рассказали представители компании.

В заплыве участвовали заместитель директора «ЮТЭК-РС» по капстроительству Михаил Хохлов и его жена Юлия Хохлова, а также Александр Машенцев («Группа компаний ЭСЭ»). «Дистанция была у всех 2 км. Сегодня была плохая погода, и дистанции 10 и 6 км отменили», — сообщил URA.RU заместитель директора по корпоративно-правовым вопросам «ЮТЭК-РС» Владимир Крицкий.

Марафонцы 14 июля преодолели 54 километра. Они проплыли через место слияния рек Обь и Иртыш, рассказывал ранее директор «ЮТЭК-РС» Максим Медведев. Как пишут «Новости Югры», в этом году победителем мегазаплыва стала участница из Омска Ирина Пантина, она преодолела 54 километра за девять часов и 26 минут. Среди дуэтов победу одержала команда из Ханты-Мансийска LPcrew в составе Елены Парфеновой и Ольги Биргер.

X-WATERS — частная серия плавательных гонок на открытой воде, которая носит неофициальный статус чемпионата мира. Организатором заплыва в Югре выступает мастер спорта России по плаванию, директор СК «Дружба» и депутат думы Ханты-Мансийска Антон Пилипас. Состязания проводятся на средства гранта губернатора Югры при поддержке правительства округа, компании «ЮТЭК-Региональные сети».

Александр Машенцев (слева) проплыл 2 км Фото: ЮТЭК-РС

Михаил и Юлия Хохловы (на фото в гидрокостюмах) также участвовали в соревнованиях Фото: ЮТЭК-РС