15 июля 2023
14 июля 2023

В ХМАО очевидцы заметили двух медвежат. Видео

Двое медвежат вышли к людям на Самотлорском нефтяном месторождении
© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозка трех бурых медвежат из аэропорта Кольцово в Хабаровск. Екатеринбург, медведи, грузовой терминал, перевозка животных, пьет молоко, медвежата
Уточняется, что медвежата гуляли без мамы Фото:

На Самотлорском нефтяном месторождение (ХМАО) жители заметили двух медвежат, бегающих по дороге. Очевидцы поделились видео в социальных сетях.

«Встреча с медвежатами на Самотлорском месторождении», — говорится в подписи к видео, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Уточняется, что детеныши гуляли без мамы.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) на участке федеральной трассы в районе Простоквашино местные жители заметили лису. Очевидцы отметили, что животное совсем не боится людей.

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На Самотлорском нефтяном месторождение (ХМАО) жители заметили двух медвежат, бегающих по дороге. Очевидцы поделились видео в социальных сетях. «Встреча с медвежатами на Самотлорском месторождении», — говорится в подписи к видео, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Уточняется, что детеныши гуляли без мамы. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) на участке федеральной трассы в районе Простоквашино местные жители заметили лису. Очевидцы отметили, что животное совсем не боится людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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