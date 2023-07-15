Уточняется, что медвежата гуляли без мамы
На Самотлорском нефтяном месторождение (ХМАО) жители заметили двух медвежат, бегающих по дороге. Очевидцы поделились видео в социальных сетях.
«Встреча с медвежатами на Самотлорском месторождении», — говорится в подписи к видео, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Уточняется, что детеныши гуляли без мамы.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) на участке федеральной трассы в районе Простоквашино местные жители заметили лису. Очевидцы отметили, что животное совсем не боится людей.
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