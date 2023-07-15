В ХМАО очевидцы заметили двух медвежат. Видео

Двое медвежат вышли к людям на Самотлорском нефтяном месторождении

16 июля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Уточняется, что медвежата гуляли без мамы Фото: Анна Майорова © URA.RU На Самотлорском нефтяном месторождение (ХМАО) жители заметили двух медвежат, бегающих по дороге. Очевидцы поделились видео в социальных сетях. «Встреча с медвежатами на Самотлорском месторождении», — говорится в подписи к видео, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Уточняется, что детеныши гуляли без мамы. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) на участке федеральной трассы в районе Простоквашино местные жители заметили лису. Очевидцы отметили, что животное совсем не боится людей.

На Самотлорском нефтяном месторождение (ХМАО) жители заметили двух медвежат, бегающих по дороге. Очевидцы поделились видео в социальных сетях. «Встреча с медвежатами на Самотлорском месторождении», — говорится в подписи к видео, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Уточняется, что детеныши гуляли без мамы. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) на участке федеральной трассы в районе Простоквашино местные жители заметили лису. Очевидцы отметили, что животное совсем не боится людей.