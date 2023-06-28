28 июня 2023
27 июня 2023

В ХМАО по федеральной трассе гуляет лиса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, зоопарк, млекопитающие, лиса обыкновенная, животное в зоопарке
Очевидцы поделились, что животное абсолютно не боялось людей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на участке федеральной трассы в районе Простоквашино гуляет лиса. Об этом местные жители поделились в соцсети.

«Федеральная трасса дачи за Простоквашино — Старый Вартовск. Гуляют лисы не боясь людей», — сообщил подписчик telegram-канала «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Ранее жителям Пермского края удалось сфотографировать лису. Дикое животное повстречалось людям на берегу реки.

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В Нижневартовске (ХМАО) на участке федеральной трассы в районе Простоквашино гуляет лиса. Об этом местные жители поделились в соцсети. «Федеральная трасса дачи за Простоквашино — Старый Вартовск. Гуляют лисы не боясь людей», — сообщил подписчик telegram-канала «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Ранее жителям Пермского края удалось сфотографировать лису. Дикое животное повстречалось людям на берегу реки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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