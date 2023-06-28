Очевидцы поделились, что животное абсолютно не боялось людей
В Нижневартовске (ХМАО) на участке федеральной трассы в районе Простоквашино гуляет лиса. Об этом местные жители поделились в соцсети.
«Федеральная трасса дачи за Простоквашино — Старый Вартовск. Гуляют лисы не боясь людей», — сообщил подписчик telegram-канала «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Ранее жителям Пермского края удалось сфотографировать лису. Дикое животное повстречалось людям на берегу реки.
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