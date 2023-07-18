Челябинцы делают на треть меньше тату из-за дождей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тату-мастера салона татуировки Elite Tattoo. Екатеринбург, татуировка, tattoo, тату
Мастера отмечают снижение спроса на маленькие тату (фото из архива) Фото:

В Челябинске продажи сеансов татуировок упали на 29,4% из-за дождей. Об этом URA.RU сообщил владелец студии Feel Art tattoo Ефим Коваленко.

«В периоды дождей спрос на татуировки падает на 29,4%. Тенденция подтвердилась в июле. Предполагаю, это связано с тремя факторами: нежелание ехать куда-то в дождь, плохое настроение из-за погоды и простудные заболевания», — рассказал URA.RU Коваленко.

Мастер также отметил, что у услуги есть сезонность. Потребность в татуировке падает летом на 15%. Он объясняет это отпусками и более осознанным подходом клиентов к сеансам в жару.

«Ежегодное снижение спроса летом никак не влияет на постоянный рост продаж. Поквартально количество клиентов растет на 7%», — уточнил URA.RU владелец студии.

Коваленко заметил снижение спроса на 40% на миниатюрные татуировки. Согласно внутренней статистике студии, за последние два квартала люди стали предпочитать большие работы. Мастер считает, что причиной стала распространенность небольших тату, из-за чего клиенты выбирают более выделяющиеся идеи.

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В Челябинске продажи сеансов татуировок упали на 29,4% из-за дождей. Об этом URA.RU сообщил владелец студии Feel Art tattoo Ефим Коваленко. «В периоды дождей спрос на татуировки падает на 29,4%. Тенденция подтвердилась в июле. Предполагаю, это связано с тремя факторами: нежелание ехать куда-то в дождь, плохое настроение из-за погоды и простудные заболевания», — рассказал URA.RU Коваленко. Мастер также отметил, что у услуги есть сезонность. Потребность в татуировке падает летом на 15%. Он объясняет это отпусками и более осознанным подходом клиентов к сеансам в жару. «Ежегодное снижение спроса летом никак не влияет на постоянный рост продаж. Поквартально количество клиентов растет на 7%», — уточнил URA.RU владелец студии. Коваленко заметил снижение спроса на 40% на миниатюрные татуировки. Согласно внутренней статистике студии, за последние два квартала люди стали предпочитать большие работы. Мастер считает, что причиной стала распространенность небольших тату, из-за чего клиенты выбирают более выделяющиеся идеи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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