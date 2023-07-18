Челябинцы делают на треть меньше тату из-за дождей

В Челябинске продажи сеансов татуировок упали на 29,4% из-за дождей. Об этом URA.RU сообщил владелец студии Feel Art tattoo Ефим Коваленко.
«В периоды дождей спрос на татуировки падает на 29,4%. Тенденция подтвердилась в июле. Предполагаю, это связано с тремя факторами: нежелание ехать куда-то в дождь, плохое настроение из-за погоды и простудные заболевания», — рассказал URA.RU Коваленко.
Мастер также отметил, что у услуги есть сезонность. Потребность в татуировке падает летом на 15%. Он объясняет это отпусками и более осознанным подходом клиентов к сеансам в жару.
«Ежегодное снижение спроса летом никак не влияет на постоянный рост продаж. Поквартально количество клиентов растет на 7%», — уточнил URA.RU владелец студии.
Коваленко заметил снижение спроса на 40% на миниатюрные татуировки. Согласно внутренней статистике студии, за последние два квартала люди стали предпочитать большие работы. Мастер считает, что причиной стала распространенность небольших тату, из-за чего клиенты выбирают более выделяющиеся идеи.
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