Жители Березников (Пермский край) засняли видео потолка в своем доме, из которого льется вода. Видео из дома по адресу улица Юбилейная, 117 выложили группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте», в комментариях потоп сравнивают с душем. О проблеме одна из жильцов дома Наталья (имя изменено) рассказала URA.RU.
«Ранее писали и звонили в администрацию города. Но ничего не изменилось. Несколько лет длятся потопы, с каждым годом все сильнее поливает», — рассказала девушка. В администрацию города направлен запрос.
Также по ее словам, в доме постоянно из-за этого случаются короткие замыкания и ломается проводка. Администрация периодически присылала слесарей, которые должны были выполнять работы, но, по словам девушки, они только осматривали помещение и уезжали. Также у дома постоянно сменяются управляющие компании, которые также не производят ремонт. Как сообщила собеседница, дом не состоит в списке аварийных. Сейчас жильцы планируют обращаться в вышестоящие инстанции.
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