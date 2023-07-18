Жители Березников пожаловались на протекающие несколько лет потолки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Северный управленческий округ. Краснотурьинск, аварийный дом, подъезд, потоп в доме, потеки на стене
Жители дома терпят капающие потолки уже несколько лет Фото:

Жители Березников (Пермский край) засняли видео потолка в своем доме, из которого льется вода. Видео из дома по адресу улица Юбилейная, 117 выложили группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте», в комментариях потоп сравнивают с душем. О проблеме одна из жильцов дома Наталья (имя изменено) рассказала URA.RU.

«Ранее писали и звонили в администрацию города. Но ничего не изменилось. Несколько лет длятся потопы, с каждым годом все сильнее поливает», — рассказала девушка. В администрацию города направлен запрос.

Также по ее словам, в доме постоянно из-за этого случаются короткие замыкания и ломается проводка. Администрация периодически присылала слесарей, которые должны были выполнять работы, но, по словам девушки, они только осматривали помещение и уезжали. Также у дома постоянно сменяются управляющие компании, которые также не производят ремонт. Как сообщила собеседница, дом не состоит в списке аварийных. Сейчас жильцы планируют обращаться в вышестоящие инстанции.

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Жители Березников (Пермский край) засняли видео потолка в своем доме, из которого льется вода. Видео из дома по адресу улица Юбилейная, 117 выложили группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте», в комментариях потоп сравнивают с душем. О проблеме одна из жильцов дома Наталья (имя изменено) рассказала URA.RU. «Ранее писали и звонили в администрацию города. Но ничего не изменилось. Несколько лет длятся потопы, с каждым годом все сильнее поливает», — рассказала девушка. В администрацию города направлен запрос. Также по ее словам, в доме постоянно из-за этого случаются короткие замыкания и ломается проводка. Администрация периодически присылала слесарей, которые должны были выполнять работы, но, по словам девушки, они только осматривали помещение и уезжали. Также у дома постоянно сменяются управляющие компании, которые также не производят ремонт. Как сообщила собеседница, дом не состоит в списке аварийных. Сейчас жильцы планируют обращаться в вышестоящие инстанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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