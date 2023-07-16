16 июля 2023

Депнедра ХМАО продают месторождение глины за миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории месторождения в ХМАО залегает более шести тысяч кубометров глинистых пород Фото:

Департамент недропользования ХМАО выставил на аукцион месторождение суглинков (минералов, содержащих глину — прим. URA.RU) почти за миллион рублей. Организатор торгов сообщил агентству, что участок с природными ресурсами расположен между Салымом и Сургутом.

«Месторождение глинистых пород расположено между Салымом и Сургутом. Стартовая цена лота на аукционе составляет 959 тысяч рублей, до 13 августа принимаем заявки, торги пройдут 26 августа», — рассказал представитель продавца.

Площадка для добычи суглинков находится на территории Ай-Ягунского нефтяного месторождения, которое разрабатывает «РН-Уватнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти»). В недрах участка размером в один квадратный километр содержится больше шести тысяч кубометров глинистых пород, которые используют в строительстве. Победитель аукциона сможет добывать природные ресурсы в течение 10 лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выставили на торги Восточно-Панлорское месторождение с дисконтом. Год назад цена участка недр составляла 51 млн рублей, в этом году стартовую стоимость объекта снизили до 38 млн рублей.

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Департамент недропользования ХМАО выставил на аукцион месторождение суглинков (минералов, содержащих глину — прим. URA.RU) почти за миллион рублей. Организатор торгов сообщил агентству, что участок с природными ресурсами расположен между Салымом и Сургутом. «Месторождение глинистых пород расположено между Салымом и Сургутом. Стартовая цена лота на аукционе составляет 959 тысяч рублей, до 13 августа принимаем заявки, торги пройдут 26 августа», — рассказал представитель продавца. Площадка для добычи суглинков находится на территории Ай-Ягунского нефтяного месторождения, которое разрабатывает «РН-Уватнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти»). В недрах участка размером в один квадратный километр содержится больше шести тысяч кубометров глинистых пород, которые используют в строительстве. Победитель аукциона сможет добывать природные ресурсы в течение 10 лет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выставили на торги Восточно-Панлорское месторождение с дисконтом. Год назад цена участка недр составляла 51 млн рублей, в этом году стартовую стоимость объекта снизили до 38 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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