Свердловские энергетики забрали у магазина одежду и манекены в счет долга за горячую воду

18 июля 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Манекены и одежду вернут, когда должник оплатит счета Фото: Размик Закарян © URA.RU Магазин одежды из Екатеринбурга лишился товара и манекенов из-за того, что не заплатил полмиллиона рублей за горячую воду и отопление. Вещи арестовал свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами. «Специалисты свердловского филиала „ЭнергосбыТ Плюс“ в ходе совместной работы с представителями регионального Управления ФССП арестовали товары и торговое оборудование, принадлежащие ООО „ЛОГРУС“. Имущество было изъято в рамках исполнительного производства за полумиллионный долг за горячую воду и отопление», — сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс». Изъятая одежда и манекены хранятся на складе. Обратно его вернут, когда магазин полностью оплатит долги. Ранее судебные приставы арестовали автомобиль екатеринбурженки, которая накопила штрафов на сумму более 800 тысяч рублей перед ГИБДД. Иномарку обнаружили припаркованной на улице Белинского.

Магазин одежды из Екатеринбурга лишился товара и манекенов из-за того, что не заплатил полмиллиона рублей за горячую воду и отопление. Вещи арестовал свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами. «Специалисты свердловского филиала „ЭнергосбыТ Плюс“ в ходе совместной работы с представителями регионального Управления ФССП арестовали товары и торговое оборудование, принадлежащие ООО „ЛОГРУС“. Имущество было изъято в рамках исполнительного производства за полумиллионный долг за горячую воду и отопление», — сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс». Изъятая одежда и манекены хранятся на складе. Обратно его вернут, когда магазин полностью оплатит долги. Ранее судебные приставы арестовали автомобиль екатеринбурженки, которая накопила штрафов на сумму более 800 тысяч рублей перед ГИБДД. Иномарку обнаружили припаркованной на улице Белинского.