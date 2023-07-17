После гибели школьницы в Октябрьском, которую поджег сверстник, проведут экспертизу

Не исключено, что уголовное дело будет переквалифицировано Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уголовное дело в отношении школьника в поселке Октябрьский (Пермский край), обвиняемого в поджоге сверстницы, вновь может быть переквалифицировано. Такое мнение URA.RU высказал, источник, близкий к силовым ведомствам. По его словам, для этого может потребоваться проведение экспертизы. 18 июля стало известно, что пострадавшая скончалась в больнице.

«Вопрос квалификации [уголовного дела] здесь однозначно будет стоять. Не исключено, что дело в дальнейшем будет рассматриваться по части 4 статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей (ст. 111 УК РФ). Это зависит от того, будет ли установлена причинно-следственная между наступлением смерти и действиями, которые были совершены в отношении потерпевшей. По всей видимости, потребуется проведение экспертизы», — предположил источник.

В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю информацию о возможном переквалификации уголовного дела официально не комментируют. Ранее адвокат Иван Хозяйкин, анализируя инцидент, заявил, что срок наказания для подростка, в случае признания его вины, не может превышать 10 лет.

15-летняя школьница была обнаружена недалеко от железнодорожных путей в поселке Октябрьский. По данным следствия, школьницу облил бензином и поджег ее знакомый, у которого она находилась дома в ночь на 8 июля. Изначально подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Затем дело переквалифицировали на более тяжкое: «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью» (ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На время следствия молодой человек водворен в СИЗО.