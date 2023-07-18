Губернатор Текслер проведет большую инспекцию Челябинска

18 июля 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер проинспектирует состояние Челябинска 19 июля (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер проведет большую инспекцию областного центра. Об этом сообщили 18 июля URA.RU в его пресс-службе. «В среду, 19 июля, губернатор Текслер осмотрит объекты строительства и реконструкции Челябинска. Поездка состоится в первой половине дня», — пояснили в пресс-службе. Перечень объектов и территорий пока не определен. Быть готовыми отчитаться перед главой региона за результаты благоустройства предписано главам всех семи районов столицы Челябинской области. Инспекцию предполагалось провести еще на прошлой неделе, но в связи с визитом вице-премьера Дениса Мантурова на «Иннопром» ее отложили.

Челябинский губернатор Алексей Текслер проведет большую инспекцию областного центра. Об этом сообщили 18 июля URA.RU в его пресс-службе. «В среду, 19 июля, губернатор Текслер осмотрит объекты строительства и реконструкции Челябинска. Поездка состоится в первой половине дня», — пояснили в пресс-службе. Перечень объектов и территорий пока не определен. Быть готовыми отчитаться перед главой региона за результаты благоустройства предписано главам всех семи районов столицы Челябинской области. Инспекцию предполагалось провести еще на прошлой неделе, но в связи с визитом вице-премьера Дениса Мантурова на «Иннопром» ее отложили.