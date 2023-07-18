Губернатор Текслер проведет большую инспекцию Челябинска

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Объезд Алексеем Текслером объектов дорожного строительства. Челябинск, университетская набережная, текслер алексей, котова наталья
Алексей Текслер проинспектирует состояние Челябинска 19 июля (фото из архива) Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер проведет большую инспекцию областного центра. Об этом сообщили 18 июля URA.RU в его пресс-службе.

«В среду, 19 июля, губернатор Текслер осмотрит объекты строительства и реконструкции Челябинска. Поездка состоится в первой половине дня», — пояснили в пресс-службе.

Перечень объектов и территорий пока не определен. Быть готовыми отчитаться перед главой региона за результаты благоустройства предписано главам всех семи районов столицы Челябинской области. Инспекцию предполагалось провести еще на прошлой неделе, но в связи с визитом вице-премьера Дениса Мантурова на «Иннопром» ее отложили.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер проведет большую инспекцию областного центра. Об этом сообщили 18 июля URA.RU в его пресс-службе. «В среду, 19 июля, губернатор Текслер осмотрит объекты строительства и реконструкции Челябинска. Поездка состоится в первой половине дня», — пояснили в пресс-службе. Перечень объектов и территорий пока не определен. Быть готовыми отчитаться перед главой региона за результаты благоустройства предписано главам всех семи районов столицы Челябинской области. Инспекцию предполагалось провести еще на прошлой неделе, но в связи с визитом вице-премьера Дениса Мантурова на «Иннопром» ее отложили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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