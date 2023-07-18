В Челябинске изменили проект строительства многоэтажного дома в Ленинском районе

Общественные слушания по поводу строительства пройдут в Челябинске с 18 июля по 16 августа 2023 Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска строительная компания ООО «Альфа» планирует запросить разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве многоквартирного дома по улице Лизы Чайкиной 11 Б. Общественные слушания на эту тему пройдут с 18 июля по 16 августа 2023 года.

«Администрация города Челябинска извещает о проведении общественных обсуждений по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство многоквартирного жилого дома) на земельном участке с максимальным коэффициентом плотности застройки — 2,0 в территориальной зоне многоквартирных домов от 9 этажей и выше. Дом расположен по улице Лизы Чайкиной, 11-б в Ленинском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

Планируется, что многоквартирный дом будет расположен по улице Лизы Чайкиной 11 Б. Инициатором проекта является компания «Альфа». Участники общественных обсуждений смогут внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг, в письменной форме или в форме электронного документа, направленного в адрес управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска или же посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях.