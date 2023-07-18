18 июля 2023

В Челябинске продают танцевальную студию. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция гала-концерта "Танц-артель" в Урал Опера Балет. Екатеринбург, балет, балерина, урал опера балет
В помещениях можно разместить танцевальную студию, спортзал, офис или производство Фото:

В Челябинске выставлена на продажу танцевальная студия за 7,55 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.

«Предлагаем Вашему вниманию нежилое помещение площадью 183.3 квадратных метра по Комсомольскому проспекту, 19А. Оптимально подойдет для размещения спортзала, танцевальной студии, офисного или производственного помещения», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Среди преимуществ объекта продавец называет наличие парковки и отдельный вход со стороны оживленной улицы. На фото в помещениях размещен спортивный зал, однако автор объявления уточняет, что мебель и инвентарь в стоимость продажи не входят.

Ранее стало известно, что в Челябинске продается здание с торговым центром, где раньше располагался Дворец культуры «Строитель». Помещение площадью 3 900 квадратных метров оценивается в 67,8 млн рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске выставлена на продажу танцевальная студия за 7,55 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений. «Предлагаем Вашему вниманию нежилое помещение площадью 183.3 квадратных метра по Комсомольскому проспекту, 19А. Оптимально подойдет для размещения спортзала, танцевальной студии, офисного или производственного помещения», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Среди преимуществ объекта продавец называет наличие парковки и отдельный вход со стороны оживленной улицы. На фото в помещениях размещен спортивный зал, однако автор объявления уточняет, что мебель и инвентарь в стоимость продажи не входят. Ранее стало известно, что в Челябинске продается здание с торговым центром, где раньше располагался Дворец культуры «Строитель». Помещение площадью 3 900 квадратных метров оценивается в 67,8 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...