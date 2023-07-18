В Челябинске продают танцевальную студию. Скрин

19 июля 2023 в 06:40 Размер текста - 17 +

В помещениях можно разместить танцевальную студию, спортзал, офис или производство Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске выставлена на продажу танцевальная студия за 7,55 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений. «Предлагаем Вашему вниманию нежилое помещение площадью 183.3 квадратных метра по Комсомольскому проспекту, 19А. Оптимально подойдет для размещения спортзала, танцевальной студии, офисного или производственного помещения», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Среди преимуществ объекта продавец называет наличие парковки и отдельный вход со стороны оживленной улицы. На фото в помещениях размещен спортивный зал, однако автор объявления уточняет, что мебель и инвентарь в стоимость продажи не входят. Ранее стало известно, что в Челябинске продается здание с торговым центром, где раньше располагался Дворец культуры «Строитель». Помещение площадью 3 900 квадратных метров оценивается в 67,8 млн рублей.

В Челябинске выставлена на продажу танцевальная студия за 7,55 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений. «Предлагаем Вашему вниманию нежилое помещение площадью 183.3 квадратных метра по Комсомольскому проспекту, 19А. Оптимально подойдет для размещения спортзала, танцевальной студии, офисного или производственного помещения», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Среди преимуществ объекта продавец называет наличие парковки и отдельный вход со стороны оживленной улицы. На фото в помещениях размещен спортивный зал, однако автор объявления уточняет, что мебель и инвентарь в стоимость продажи не входят. Ранее стало известно, что в Челябинске продается здание с торговым центром, где раньше располагался Дворец культуры «Строитель». Помещение площадью 3 900 квадратных метров оценивается в 67,8 млн рублей.