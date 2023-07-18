В ХМАО вице-мэр, переживший два инсульта на рабочем месте, покинул пост

Мэр Урая Тимур Закирзянов согласовал отставку своего заместителя по строительству Геннадия Волошина, который пережил два инсульта на рабочем месте. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города.
«Закирзянов отправил в отставку своего 56-летнего зама Волошина, пережившего два инсульта на рабочем месте. Вице-мэр по строительству полтора года пытался бороться с последствиями недуга, периодически уходя на длительное лечение, но решил все же покинуть пост, чтобы уделить внимание своему здоровью и семье. По слухам, Закирзянов отказался согласовывать Волошину очередной больничный для лечения в санатории», — сообщает инсайдер.
В разговоре с корреспондентом агентства Волошин подтвердил свою отставку. «Никаких конфликтов у меня не было с мэрией. Я сам решил покинуть пост, чтобы уделить больше внимания семье и своему здоровью», — прокомментировал экс-чиновник.
Ранее URA.RU писало о том, что, по данным инсайдера, мэр Закирзянов пытался добиться отставки Волошина, который после инсультов вынужден брать длительные больничные. Сам Волошин конфликт с мэрией опроверг, но сразу после публикации закрыл больничный и вышел на работу в мэрию.
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