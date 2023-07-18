18 июля 2023

В ХМАО вице-мэр, переживший два инсульта на рабочем месте, покинул пост

В ХМАО замглавы Урая Волошин ушел в отставку после двух инсультов, чтобы заняться здоровьем
© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УВМ УМВД. Курган , рабочее место, кресло, отставка, рабочий стол, увольнение, кресло главы
В Урае освободилось место вице-мэра по строительству Фото:

Мэр Урая Тимур Закирзянов согласовал отставку своего заместителя по строительству Геннадия Волошина, который пережил два инсульта на рабочем месте. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города.

«Закирзянов отправил в отставку своего 56-летнего зама Волошина, пережившего два инсульта на рабочем месте. Вице-мэр по строительству полтора года пытался бороться с последствиями недуга, периодически уходя на длительное лечение, но решил все же покинуть пост, чтобы уделить внимание своему здоровью и семье. По слухам, Закирзянов отказался согласовывать Волошину очередной больничный для лечения в санатории», — сообщает инсайдер.

В разговоре с корреспондентом агентства Волошин подтвердил свою отставку. «Никаких конфликтов у меня не было с мэрией. Я сам решил покинуть пост, чтобы уделить больше внимания семье и своему здоровью», — прокомментировал экс-чиновник.

Ранее URA.RU писало о том, что, по данным инсайдера, мэр Закирзянов пытался добиться отставки Волошина, который после инсультов вынужден брать длительные больничные. Сам Волошин конфликт с мэрией опроверг, но сразу после публикации закрыл больничный и вышел на работу в мэрию.

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Мэр Урая Тимур Закирзянов согласовал отставку своего заместителя по строительству Геннадия Волошина, который пережил два инсульта на рабочем месте. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города. «Закирзянов отправил в отставку своего 56-летнего зама Волошина, пережившего два инсульта на рабочем месте. Вице-мэр по строительству полтора года пытался бороться с последствиями недуга, периодически уходя на длительное лечение, но решил все же покинуть пост, чтобы уделить внимание своему здоровью и семье. По слухам, Закирзянов отказался согласовывать Волошину очередной больничный для лечения в санатории», — сообщает инсайдер. В разговоре с корреспондентом агентства Волошин подтвердил свою отставку. «Никаких конфликтов у меня не было с мэрией. Я сам решил покинуть пост, чтобы уделить больше внимания семье и своему здоровью», — прокомментировал экс-чиновник. Ранее URA.RU писало о том, что, по данным инсайдера, мэр Закирзянов пытался добиться отставки Волошина, который после инсультов вынужден брать длительные больничные. Сам Волошин конфликт с мэрией опроверг, но сразу после публикации закрыл больничный и вышел на работу в мэрию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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