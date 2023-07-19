В Челябинске задержали пьяного водителя на кабриолете со свердловскими номерами. Фото, видео

19 июля 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Водитель также задел преграждающую ему путь Audi Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске19 июля задержали водителя с признаками опьянения, движущегося на кабриолете с номерами Свердловской области. О том, что мужчину ранее уже лишали прав, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «19 июля вблизи Комсомольского проспекта, 43 заметили мужчину с явными признаками опьянения. Усматриваются признаки преступления по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортом после лишения прав)», — уточнили URA.RU в ведомстве. Нарушитель оказался 1984 года рождения. По данным URA.RU, он также задел преграждающую ему путь Audi. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске19 июля задержали водителя с признаками опьянения, движущегося на кабриолете с номерами Свердловской области. О том, что мужчину ранее уже лишали прав, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «19 июля вблизи Комсомольского проспекта, 43 заметили мужчину с явными признаками опьянения. Усматриваются признаки преступления по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортом после лишения прав)», — уточнили URA.RU в ведомстве. Нарушитель оказался 1984 года рождения. По данным URA.RU, он также задел преграждающую ему путь Audi.