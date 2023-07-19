В Челябинске задержали пьяного водителя на кабриолете со свердловскими номерами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пьяный за рулем кабриолета. Челябинск, автомобиль, кабриолет, пьяный за рулем
Водитель также задел преграждающую ему путь Audi Фото:

В Челябинске19 июля задержали водителя с признаками опьянения, движущегося на кабриолете с номерами Свердловской области. О том, что мужчину ранее уже лишали прав, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«19 июля вблизи Комсомольского проспекта, 43 заметили мужчину с явными признаками опьянения. Усматриваются признаки преступления по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортом после лишения прав)», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Нарушитель оказался 1984 года рождения. По данным URA.RU, он также задел преграждающую ему путь Audi.

Пьяный за рулем кабриолета. Челябинск
Фото:

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске19 июля задержали водителя с признаками опьянения, движущегося на кабриолете с номерами Свердловской области. О том, что мужчину ранее уже лишали прав, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «19 июля вблизи Комсомольского проспекта, 43 заметили мужчину с явными признаками опьянения. Усматриваются признаки преступления по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортом после лишения прав)», — уточнили URA.RU в ведомстве. Нарушитель оказался 1984 года рождения. По данным URA.RU, он также задел преграждающую ему путь Audi.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...