В Челябинске19 июля задержали водителя с признаками опьянения, движущегося на кабриолете с номерами Свердловской области. О том, что мужчину ранее уже лишали прав, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«19 июля вблизи Комсомольского проспекта, 43 заметили мужчину с явными признаками опьянения. Усматриваются признаки преступления по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортом после лишения прав)», — уточнили URA.RU в ведомстве.
Нарушитель оказался 1984 года рождения. По данным URA.RU, он также задел преграждающую ему путь Audi.
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