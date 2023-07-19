В Челябинске со дна карьера подняли тело пенсионера

Приехавшие медики констатировали смерть мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске со дна Каменного карьера подняли тело утонувшего пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), мужчина утонул во время рыбалки.

«66-летний мужчина ушел рыбачить и не вернулся. Спасатели извлекли тело из воды и передали полиции. Обстоятельства гибели выясняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.

Там отметили, что родственники мужчины забили тревогу сразу после его исчезновения. К поискам были подключены сотрудники полиции. Причину смерти рыбака предстоит выяснить специалистам. Предположительно у пенсионера случился сердечный приступ, и он упал в воду.