В Челябинске со дна карьера подняли тело пенсионера

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Фельдшеры. Курган, пациент, носилки, машина скорой помощи, лежачий больной, госпитализация, фельдшер на выезде, скорая помошь
Приехавшие медики констатировали смерть мужчины Фото:

В Челябинске со дна Каменного карьера подняли тело утонувшего пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), мужчина утонул во время рыбалки.

«66-летний мужчина ушел рыбачить и не вернулся. Спасатели извлекли тело из воды и передали полиции. Обстоятельства гибели выясняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.

Там отметили, что родственники мужчины забили тревогу сразу после его исчезновения. К поискам были подключены сотрудники полиции. Причину смерти рыбака предстоит выяснить специалистам. Предположительно у пенсионера случился сердечный приступ, и он упал в воду.

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В Челябинске со дна Каменного карьера подняли тело утонувшего пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), мужчина утонул во время рыбалки. «66-летний мужчина ушел рыбачить и не вернулся. Спасатели извлекли тело из воды и передали полиции. Обстоятельства гибели выясняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что родственники мужчины забили тревогу сразу после его исчезновения. К поискам были подключены сотрудники полиции. Причину смерти рыбака предстоит выяснить специалистам. Предположительно у пенсионера случился сердечный приступ, и он упал в воду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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