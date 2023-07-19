Пермяк обманул десятки россиян, заставляя брать их микрозаймы

20 июля 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Пермяку переводили суммы от 50 до 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми полицейские задержали афериста, которые убеждал граждан брать микрозаймы и забирал себе часть денег. По мнению следствия, обвиняемому удалось обмануть 61 человека, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Молодой человек в одной из социальных сетей делал рассылку подписчикам из разных городов России с предложением дополнительного заработка. Он предлагал оформить на их имя договор займа, большую часть денежных средств перевести ему, а остальные деньги оставить себе в качестве дохода», — говорится на сайте. Со своей стороны пермяк обещал погашать долги, чего, естественно, не делал. Чтобы ему поверили, обвиняемый представлялся предпринимателем, который много лет занимается микрозаймами. Жертвы, доверяя мошеннику, переводили ему от 50 до 200 тысяч рублей. Также на уловку попадались и знакомые пермяка. Обманув десятки людей, предприимчивый 24-летний пермяк смог заработать более 3,2 млн рублей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

В Перми полицейские задержали афериста, которые убеждал граждан брать микрозаймы и забирал себе часть денег. По мнению следствия, обвиняемому удалось обмануть 61 человека, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Молодой человек в одной из социальных сетей делал рассылку подписчикам из разных городов России с предложением дополнительного заработка. Он предлагал оформить на их имя договор займа, большую часть денежных средств перевести ему, а остальные деньги оставить себе в качестве дохода», — говорится на сайте. Со своей стороны пермяк обещал погашать долги, чего, естественно, не делал. Чтобы ему поверили, обвиняемый представлялся предпринимателем, который много лет занимается микрозаймами. Жертвы, доверяя мошеннику, переводили ему от 50 до 200 тысяч рублей. Также на уловку попадались и знакомые пермяка. Обманув десятки людей, предприимчивый 24-летний пермяк смог заработать более 3,2 млн рублей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.