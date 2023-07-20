Пермский врач рассказал, что подожженную девушку не смогли спасти из-за сильных ожогов

20 июля 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Врачи сделали все, что могли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачи из пермского ожогового центра не смогли спасти жизнь 15-летней девушке, которую заживо подожгли в Октябрьском из-за слишком сильных ожогов и повреждения внутренних органов. По словам заведующего ожоговым отделением городской больницы имени Гринберга Андрея Бабикова, у подростка были ожоги 85% тела. «Повторюсь, для этой девочки было сделано все, что только было возможно, но в данном случае у нас не получилось, мы не боги. Ни федеральные центры, ни самые современные клиники не могут похвастаться тем, что выхаживали пациентов с 85% ожогов. Максимум, 70-75%, и то с использованием клеточных технологий», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на Бабикова. По его словам, плохие прогнозы давали в Институте Вишневского и Приволжском исследовательском медуниверситете. Для лечения пациентки использовали передовое оборудование, в том числе противопролежневую кровать, современные раневые покрытия, антибиотики, аппаратуру для искусственной вентиляции легких и оборудование для работы почек. Однако у девушки со временем только нарастала полиорганная недостаточность, и пациентку не удалось спасти. О нападении на девушку стало известно 8 июля, когда ее окровавленную нашли на железнодорожных путях. По подозрению в поджоге девушки был задержан ее знакомый, которому было предъявлено обвинение. 20 июля школьницу похоронили, на прощание с ней пришло более 100 человек. В этот же день в Октябрьском состоялся прием местных жителей замруководителя СУ СК по Пермскому краю Валерия Сафонова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врачи из пермского ожогового центра не смогли спасти жизнь 15-летней девушке, которую заживо подожгли в Октябрьском из-за слишком сильных ожогов и повреждения внутренних органов. По словам заведующего ожоговым отделением городской больницы имени Гринберга Андрея Бабикова, у подростка были ожоги 85% тела. «Повторюсь, для этой девочки было сделано все, что только было возможно, но в данном случае у нас не получилось, мы не боги. Ни федеральные центры, ни самые современные клиники не могут похвастаться тем, что выхаживали пациентов с 85% ожогов. Максимум, 70-75%, и то с использованием клеточных технологий», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на Бабикова. По его словам, плохие прогнозы давали в Институте Вишневского и Приволжском исследовательском медуниверситете. Для лечения пациентки использовали передовое оборудование, в том числе противопролежневую кровать, современные раневые покрытия, антибиотики, аппаратуру для искусственной вентиляции легких и оборудование для работы почек. Однако у девушки со временем только нарастала полиорганная недостаточность, и пациентку не удалось спасти. О нападении на девушку стало известно 8 июля, когда ее окровавленную нашли на железнодорожных путях. По подозрению в поджоге девушки был задержан ее знакомый, которому было предъявлено обвинение. 20 июля школьницу похоронили, на прощание с ней пришло более 100 человек. В этот же день в Октябрьском состоялся прием местных жителей замруководителя СУ СК по Пермскому краю Валерия Сафонова.