Челябинский губернатор создал штаб по сбору урожая

Губернатор поручил провести качественную уборку сельскохозяйственных культур Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер создал штаб по уборке урожая и заготовке кормов в 2023 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Создать областной штаб по руководству, координации действий и оперативному решению вопросов организованного проведения уборочных работ, сева озимых сельскохозяйственных культур, заготовки кормов и вспашки зяби в 2023 году и утвердить его состав», — сказано в документе .

Предполагается, что штаб окажет содействие и помощь сельхозпроизводителям в увеличении посевов озимых, засыпке под яровой сев, а также в ремонте уборочной технике. Кроме того, поручено провести качественную уборку сельхозкультур в сжатые сроки, заготовить корма к зимовке 2023—2024 года. Уборка урожая должна проводиться весь световой день, а при необходимости — в две смены, отмечается в распоряжении.

Возглавил штаб по уборке урожая и заготовке кормов заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков. Его замом назначен министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. В состав штаба также вошли еще шесть представителей различных ведомств. Как указано в распоряжении, работа будет проводиться в плотном контакте с главами муниципалитетов.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил в регионе особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение было подписано 23 июня.