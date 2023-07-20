20 июля 2023

Челябинский губернатор создал штаб по сбору урожая

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, поля, природа урала, сбор урожая, красноуфимский район, осень
Губернатор поручил провести качественную уборку сельскохозяйственных культур Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер создал штаб по уборке урожая и заготовке кормов в 2023 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Создать областной штаб по руководству, координации действий и оперативному решению вопросов организованного проведения уборочных работ, сева озимых сельскохозяйственных культур, заготовки кормов и вспашки зяби в 2023 году и утвердить его состав», — сказано в документе.

Предполагается, что штаб окажет содействие и помощь сельхозпроизводителям в увеличении посевов озимых, засыпке под яровой сев, а также в ремонте уборочной технике. Кроме того, поручено провести качественную уборку сельхозкультур в сжатые сроки, заготовить корма к зимовке 2023—2024 года. Уборка урожая должна проводиться весь световой день, а при необходимости — в две смены, отмечается в распоряжении.

Возглавил штаб по уборке урожая и заготовке кормов заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков. Его замом назначен министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. В состав штаба также вошли еще шесть представителей различных ведомств. Как указано в распоряжении, работа будет проводиться в плотном контакте с главами муниципалитетов.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил в регионе особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение было подписано 23 июня.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер создал штаб по уборке урожая и заготовке кормов в 2023 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «Создать областной штаб по руководству, координации действий и оперативному решению вопросов организованного проведения уборочных работ, сева озимых сельскохозяйственных культур, заготовки кормов и вспашки зяби в 2023 году и утвердить его состав», — сказано в документе. Предполагается, что штаб окажет содействие и помощь сельхозпроизводителям в увеличении посевов озимых, засыпке под яровой сев, а также в ремонте уборочной технике. Кроме того, поручено провести качественную уборку сельхозкультур в сжатые сроки, заготовить корма к зимовке 2023—2024 года. Уборка урожая должна проводиться весь световой день, а при необходимости — в две смены, отмечается в распоряжении. Возглавил штаб по уборке урожая и заготовке кормов заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков. Его замом назначен министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. В состав штаба также вошли еще шесть представителей различных ведомств. Как указано в распоряжении, работа будет проводиться в плотном контакте с главами муниципалитетов. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил в регионе особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение было подписано 23 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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