21 июля 2023
20 июля 2023

В ХМАО утонул пьяный мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озеро Акакуль. Челябинск, птичка, вода, озеро, водоем, лето, понтон, климат, природа, экология, сезон, акакуль
Мужчина утонул в сургутском водоеме Фото:

В водоеме ХМАО между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова утонул мужчина. Свидетели указали на то, что утонувший был под алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сургута.

«В водоеме в 15.40 между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова утонул мужчина. Свидетели отметили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас на месте работают водолазы», — рассказала пресс-служба региона.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В водоеме ХМАО между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова утонул мужчина. Свидетели указали на то, что утонувший был под алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сургута. «В водоеме в 15.40 между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова утонул мужчина. Свидетели отметили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас на месте работают водолазы», — рассказала пресс-служба региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...