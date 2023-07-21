В ХМАО утонул пьяный мужчина

Мужчина утонул в сургутском водоеме
В водоеме ХМАО между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова утонул мужчина. Свидетели указали на то, что утонувший был под алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сургута.
«В водоеме в 15.40 между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова утонул мужчина. Свидетели отметили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас на месте работают водолазы», — рассказала пресс-служба региона.
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