Прокуратура взялась за ДТП с участием КамАЗа, машины и автобуса в Екатеринбурге. Видео

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Прокуроры выяснят, почему в Екатеринбурге столкнулись грузовик, автобус и машина Фото:

Сотрудники прокуратуры организовали проверку после ДТП на улице Токарей в Екатеринбурге, где столкнулись Mitsubishi Outlander, КамАЗ и пассажирский автобус. В аварии пострадали три человека, два из которых находились в салоне легковушки, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку в связи с ДТП на Токарей, где столкнулись КамАЗ, автобус и машина. В аварии пострадали водитель автобуса, женщина-водитель легковой машины и ее ребенок», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области».

За рулем автобуса, как сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу, была 40-летняя женщина. Она врезалась в Mitsubishi Outlander, которую затем отбросило на грузовик.

Точную причину ДТП установят по результатам расследования, которое проводят полицейские. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

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Сотрудники прокуратуры организовали проверку после ДТП на улице Токарей в Екатеринбурге, где столкнулись Mitsubishi Outlander, КамАЗ и пассажирский автобус. В аварии пострадали три человека, два из которых находились в салоне легковушки, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку в связи с ДТП на Токарей, где столкнулись КамАЗ, автобус и машина. В аварии пострадали водитель автобуса, женщина-водитель легковой машины и ее ребенок», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». За рулем автобуса, как сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу, была 40-летняя женщина. Она врезалась в Mitsubishi Outlander, которую затем отбросило на грузовик. Точную причину ДТП установят по результатам расследования, которое проводят полицейские. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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