Сотрудники прокуратуры организовали проверку после ДТП на улице Токарей в Екатеринбурге, где столкнулись Mitsubishi Outlander, КамАЗ и пассажирский автобус. В аварии пострадали три человека, два из которых находились в салоне легковушки, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку в связи с ДТП на Токарей, где столкнулись КамАЗ, автобус и машина. В аварии пострадали водитель автобуса, женщина-водитель легковой машины и ее ребенок», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области».
За рулем автобуса, как сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу, была 40-летняя женщина. Она врезалась в Mitsubishi Outlander, которую затем отбросило на грузовик.
Точную причину ДТП установят по результатам расследования, которое проводят полицейские. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.
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