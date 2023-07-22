Прокуратура взялась за ДТП с участием КамАЗа, машины и автобуса в Екатеринбурге. Видео

22 июля 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Прокуроры выяснят, почему в Екатеринбурге столкнулись грузовик, автобус и машина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники прокуратуры организовали проверку после ДТП на улице Токарей в Екатеринбурге, где столкнулись Mitsubishi Outlander, КамАЗ и пассажирский автобус. В аварии пострадали три человека, два из которых находились в салоне легковушки, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку в связи с ДТП на Токарей, где столкнулись КамАЗ, автобус и машина. В аварии пострадали водитель автобуса, женщина-водитель легковой машины и ее ребенок», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». За рулем автобуса, как сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу, была 40-летняя женщина. Она врезалась в Mitsubishi Outlander, которую затем отбросило на грузовик. Точную причину ДТП установят по результатам расследования, которое проводят полицейские. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку после ДТП на улице Токарей в Екатеринбурге, где столкнулись Mitsubishi Outlander, КамАЗ и пассажирский автобус. В аварии пострадали три человека, два из которых находились в салоне легковушки, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура Верх-Исетского района организовала проверку в связи с ДТП на Токарей, где столкнулись КамАЗ, автобус и машина. В аварии пострадали водитель автобуса, женщина-водитель легковой машины и ее ребенок», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». За рулем автобуса, как сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу, была 40-летняя женщина. Она врезалась в Mitsubishi Outlander, которую затем отбросило на грузовик. Точную причину ДТП установят по результатам расследования, которое проводят полицейские. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.