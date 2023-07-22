Аксенов рассказал о ситуации в районе Крыма, откуда эвакуировали людей

Аксенов: в Крыму восстановлено движение поездов

Движение поездов восстановлено, заявил Сергей Аксенов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Красногвардейском районе Крыма возобновлено железнодорожное сообщение. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. Ранее он объявил об эвакуации из этого района из-за атак украинских БПЛА.

«Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности», — написал Аксенов в своем telegram-канале . Других подробностей касательно ситуации в Крыму он не привел. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко уточнил, что отставание движения ряда поездов дальнего следования составляет от 2 до 3 часов .

Движение на Крымской железной дороге было приостановлено после атак ВСУ беспилотниками по полуострову. Аксенов сообщал, что принял решение об эвакуации всех жителей в радиусе пяти километров от места ЧП. В результате атаки произошла детонация на складе боеприпасов, пишет «Национальная служба новостей».