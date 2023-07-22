22 июля 2023
21 июля 2023

Челябинцы собирают средства мобилизованным на бронежилеты и дозиметр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Челябинск, бронежилет, армия, защита, снаряжение, экипировка, сибз
На передовой кроме бронежилетов всегда требуются сигареты и сладости Фото:

Жители Копейска Челябинской области объявили сбор средств на покупку бронежилетов и дозиметра для мобилизованных. Информация об этом размещена в соцсетях.

«Вы можете самостоятельно что-то приобрести, сделать репост или оказать финансовую помощь. Нужны: прибор ночного видения NVG 10 — три штуки, палатки „Берег 5М2“ — три штуки, бронежилеты и дозиметр», — указано в сообществе «Все для Победы. Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе также указано, что ребятам нужны масксети размером 5 на 20 метров, аптечки, каски и магазины. Кроме того, всегда требуются влажные салфетки, сигареты, сладости, футболки и канцтовары.

Ранее бойцы с передовой поблагодарили жителей Миасса за наборы ключей для ремонта танков. В состав гуманитарной помощи также вошли имбирные пряники, масксети, стройматериалы, продукты и лекарства.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Копейска Челябинской области объявили сбор средств на покупку бронежилетов и дозиметра для мобилизованных. Информация об этом размещена в соцсетях. «Вы можете самостоятельно что-то приобрести, сделать репост или оказать финансовую помощь. Нужны: прибор ночного видения NVG 10 — три штуки, палатки „Берег 5М2“ — три штуки, бронежилеты и дозиметр», — указано в сообществе «Все для Победы. Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В сообществе также указано, что ребятам нужны масксети размером 5 на 20 метров, аптечки, каски и магазины. Кроме того, всегда требуются влажные салфетки, сигареты, сладости, футболки и канцтовары. Ранее бойцы с передовой поблагодарили жителей Миасса за наборы ключей для ремонта танков. В состав гуманитарной помощи также вошли имбирные пряники, масксети, стройматериалы, продукты и лекарства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...