Челябинцы собирают средства мобилизованным на бронежилеты и дозиметр

Жители Копейска Челябинской области объявили сбор средств на покупку бронежилетов и дозиметра для мобилизованных. Информация об этом размещена в соцсетях.
«Вы можете самостоятельно что-то приобрести, сделать репост или оказать финансовую помощь. Нужны: прибор ночного видения NVG 10 — три штуки, палатки „Берег 5М2“ — три штуки, бронежилеты и дозиметр», — указано в сообществе «Все для Победы. Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
В сообществе также указано, что ребятам нужны масксети размером 5 на 20 метров, аптечки, каски и магазины. Кроме того, всегда требуются влажные салфетки, сигареты, сладости, футболки и канцтовары.
Ранее бойцы с передовой поблагодарили жителей Миасса за наборы ключей для ремонта танков. В состав гуманитарной помощи также вошли имбирные пряники, масксети, стройматериалы, продукты и лекарства.
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