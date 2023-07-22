22 июля 2023
21 июля 2023

Пациентка засудила больницу в Пермском крае за плохое лечение

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по итогу слушаний встал на строну истицы Фото:

Жительница Верещагино (Пермский край) добилась выплаты компенсации морального вреда от местной больницы за некачественное лечение. Эта информация содержится в решении суда.

«Суд вынес решение о взыскании с ГБУЗ ПК „Верещагинская центральная районная больница“ в пользу истицы компенсации морального вреда в размере 18 000 рублей. Также с ответчика взыскана государственная пошлина в доход местного бюджета в размере 300 рублей», — указано на сайте райсуда.

В ходе разбирательства было установлено, что в начале этого года женщина обратилась в медучреждение за помощью. Экспертиза показала, что некачественные услуги, которые привели к ухудшению здоровья пациентки, были оказаны врачом при первичном посещении больницы.

Ранее сообщалось, что жительница прикамской столицы взыскала через суд у местной клиники более 1,6 миллиона рублей после операции. В результате действий врачей женщина едва не лишилась зрения.

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Жительница Верещагино (Пермский край) добилась выплаты компенсации морального вреда от местной больницы за некачественное лечение. Эта информация содержится в решении суда. «Суд вынес решение о взыскании с ГБУЗ ПК „Верещагинская центральная районная больница“ в пользу истицы компенсации морального вреда в размере 18 000 рублей. Также с ответчика взыскана государственная пошлина в доход местного бюджета в размере 300 рублей», — указано на сайте райсуда. В ходе разбирательства было установлено, что в начале этого года женщина обратилась в медучреждение за помощью. Экспертиза показала, что некачественные услуги, которые привели к ухудшению здоровья пациентки, были оказаны врачом при первичном посещении больницы. Ранее сообщалось, что жительница прикамской столицы взыскала через суд у местной клиники более 1,6 миллиона рублей после операции. В результате действий врачей женщина едва не лишилась зрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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