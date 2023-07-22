Пациентка засудила больницу в Пермском крае за плохое лечение

23 июля 2023 в 06:47 Размер текста - 17 +

Суд по итогу слушаний встал на строну истицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Верещагино (Пермский край) добилась выплаты компенсации морального вреда от местной больницы за некачественное лечение. Эта информация содержится в решении суда. «Суд вынес решение о взыскании с ГБУЗ ПК „Верещагинская центральная районная больница“ в пользу истицы компенсации морального вреда в размере 18 000 рублей. Также с ответчика взыскана государственная пошлина в доход местного бюджета в размере 300 рублей», — указано на сайте райсуда. В ходе разбирательства было установлено, что в начале этого года женщина обратилась в медучреждение за помощью. Экспертиза показала, что некачественные услуги, которые привели к ухудшению здоровья пациентки, были оказаны врачом при первичном посещении больницы. Ранее сообщалось, что жительница прикамской столицы взыскала через суд у местной клиники более 1,6 миллиона рублей после операции. В результате действий врачей женщина едва не лишилась зрения.

Жительница Верещагино (Пермский край) добилась выплаты компенсации морального вреда от местной больницы за некачественное лечение. Эта информация содержится в решении суда. «Суд вынес решение о взыскании с ГБУЗ ПК „Верещагинская центральная районная больница“ в пользу истицы компенсации морального вреда в размере 18 000 рублей. Также с ответчика взыскана государственная пошлина в доход местного бюджета в размере 300 рублей», — указано на сайте райсуда. В ходе разбирательства было установлено, что в начале этого года женщина обратилась в медучреждение за помощью. Экспертиза показала, что некачественные услуги, которые привели к ухудшению здоровья пациентки, были оказаны врачом при первичном посещении больницы. Ранее сообщалось, что жительница прикамской столицы взыскала через суд у местной клиники более 1,6 миллиона рублей после операции. В результате действий врачей женщина едва не лишилась зрения.