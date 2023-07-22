В Свердловской области существенно нарастят переработку ТКО

23 июля 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

По итогам 2023-го в регионе возрастет количество перерабатываемого мусора Фото: Илья Московец © URA.RU По итогам текущего года в Свердловской области нарастят количество перерабатываемых твердых коммунальных отходов (ТКО) до 25%. Об этом заявил региональный замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов. «За 2022 год мы вышли на сортировку порядка 18% от входящего потока [ТКО]. По итогам текущего года должны будем подойти к отметке в 23-25%», — заявил Свалов. Его слова передает департамент информационной политики Свердловской области на официальном сайте. Свердловская область исполняет указ президента России Владимира Путина. Согласно ему, к 2030 году любые ТКО должны проходить сортировку при утилизации, а количество их захоронений должно сократиться в два раза. Свалов отметил, что на начало экологической реформы в регионе образовывалось порядка 1,6 млн тонн ТКО. По итогам 2022-го — стало 1,4 млн тонн. «Мы уже фиксируем сокращение объемов захоронения на 11%», — добавил Свалов. Мусоросортировочные комплексы организованны в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Алапаевске, Лесном и Верхней Пышме. В конце года откроется еще два — в Краснотурьинске и Нижнем Тагиле.

По итогам текущего года в Свердловской области нарастят количество перерабатываемых твердых коммунальных отходов (ТКО) до 25%. Об этом заявил региональный замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов. «За 2022 год мы вышли на сортировку порядка 18% от входящего потока [ТКО]. По итогам текущего года должны будем подойти к отметке в 23-25%», — заявил Свалов. Его слова передает департамент информационной политики Свердловской области на официальном сайте. Свердловская область исполняет указ президента России Владимира Путина. Согласно ему, к 2030 году любые ТКО должны проходить сортировку при утилизации, а количество их захоронений должно сократиться в два раза. Свалов отметил, что на начало экологической реформы в регионе образовывалось порядка 1,6 млн тонн ТКО. По итогам 2022-го — стало 1,4 млн тонн. «Мы уже фиксируем сокращение объемов захоронения на 11%», — добавил Свалов. Мусоросортировочные комплексы организованны в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Алапаевске, Лесном и Верхней Пышме. В конце года откроется еще два — в Краснотурьинске и Нижнем Тагиле.