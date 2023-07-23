Студентам УрФУ продлили летние каникулы

Большая часть студентов начнет учиться в середине сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты Уральского Федерального Университета (УрФУ) выйдут на учебу позже обычного. Причина — переезд в новые общежития. Большая часть начнет учиться в середине сентября, остальные — в начале октября. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Кокшаров.

«Из-за переезда студентов УрФУ в новые корпуса общежитий в Новокольцовском районе даты начала учебного года для них сдвинули на середину сентября и октябрь. Бакалавры-первокурсники очного отделения УрФУ будут отдыхать до 4 сентября, студенты остальных курсов — до 18 сентября», — говорится в документе.

Магистры-первокурсники очно-заочного и заочного отделений к учебе приступят 2 октября. Позже всех учиться начнут студенты Института технологий открытого образования (ИТОО) УрФУ. Дата начала их учебного года в приказе — 1 ноября.

Ранее студенты УрФУ взбунтовались из-за отсутствия инфраструктуры в районе новых общежитий, а также маршрутов общественного транспорта до корпусов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев успокоил студентов и обещал обеспечить район общежитий необходимой инфраструктурой в ближайшие полтора года.