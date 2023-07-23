23 июля 2023
22 июля 2023

Аналитики раскрыли самые популярные профессии ХМАО

В ХМАО спрос на рабочий персонал вырос на 24%
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на рабочий персонал в ХМАО вырос на 24% Фото:

Самыми востребованными профессиями в ХМАО стали рабочие специальности и кадры в сфере продаж и обслуживания клиентов. За последний месяц спрос на работников этих отраслей вырос более чем на 20%.

«Рабочий персонал и специалисты сферы продаж и обслуживания клиентов имеют наиболее высокий спрос за последний месяц», — следует из данных открытой статистики HeadHunter. Востребованность рабочих кадров в ХМАО выросла на 24%, а спрос на сотрудников отрасли продаж и работы с клиентами вырос на 23%.

Меньше всего в новых сотрудниках заинтересованы работодатели в сфере сельского хозяйства, а также медицины и фармацевтики. За месяц спрос в этих профессиональных отраслях вырос лишь на 5%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО образовалась нехватка работников автосервисов. В сфере автомобильного бизнеса региона среди всех отраслей возник самый большой дефицит кадров.

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Самыми востребованными профессиями в ХМАО стали рабочие специальности и кадры в сфере продаж и обслуживания клиентов. За последний месяц спрос на работников этих отраслей вырос более чем на 20%. «Рабочий персонал и специалисты сферы продаж и обслуживания клиентов имеют наиболее высокий спрос за последний месяц», — следует из данных открытой статистики HeadHunter. Востребованность рабочих кадров в ХМАО выросла на 24%, а спрос на сотрудников отрасли продаж и работы с клиентами вырос на 23%. Меньше всего в новых сотрудниках заинтересованы работодатели в сфере сельского хозяйства, а также медицины и фармацевтики. За месяц спрос в этих профессиональных отраслях вырос лишь на 5%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО образовалась нехватка работников автосервисов. В сфере автомобильного бизнеса региона среди всех отраслей возник самый большой дефицит кадров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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