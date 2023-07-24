Начальник полиции Магнитогорска прокомментировал пропажу наркотиков из камеры хранения

Пропавшие в отделе полиции Магнитогорска наркотики были неправильно уничтожены
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Клипарт. Магнитогорск, умвд по магнитогорску, козицын константин
По словам Константина Козицына, наркотики были неправильно уничтожены Фото:

Начальник УМВД Магнитогорска Челябинской области Константин Козицын прокомментировал информацию об исчезновении наркотиков из камеры хранения в одном из отделов полиции. Как он сообщил журналистам во время пресс-конференции 24 июля, наркотические средства были неправильно уничтожены.

«Во всех отделах все нормально. Единственное, что в отделе полиции „Правобережный“ были нарушены правила по хранению и уничтожению наркотиков. Из-за этого в некоторых моментах неправильно были уничтожены наркотики», — приводит слова Козицына издание «Верстов.Инфо».

По словам начальника городской полиции, после произошедшего начальником областного главка Михаилом Скоковым была инициирована инвентаризация всех хранящихся наркотиков. Следственный комитет разбирается, когда и как была уничтожена пропавшая партия. Но говорить, что наркотики были украдены, сейчас нельзя.

Ранее стало известно, что из камеры хранения отдела полиции пропал почти килограмм различных наркотиков, которые проходили по уголовным делам в качестве вещдоков. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что сотрудниками подразделения собственной безопасности проводится служебная проверка.

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Начальник УМВД Магнитогорска Челябинской области Константин Козицын прокомментировал информацию об исчезновении наркотиков из камеры хранения в одном из отделов полиции. Как он сообщил журналистам во время пресс-конференции 24 июля, наркотические средства были неправильно уничтожены. «Во всех отделах все нормально. Единственное, что в отделе полиции „Правобережный“ были нарушены правила по хранению и уничтожению наркотиков. Из-за этого в некоторых моментах неправильно были уничтожены наркотики», — приводит слова Козицына издание «Верстов.Инфо». По словам начальника городской полиции, после произошедшего начальником областного главка Михаилом Скоковым была инициирована инвентаризация всех хранящихся наркотиков. Следственный комитет разбирается, когда и как была уничтожена пропавшая партия. Но говорить, что наркотики были украдены, сейчас нельзя. Ранее стало известно, что из камеры хранения отдела полиции пропал почти килограмм различных наркотиков, которые проходили по уголовным делам в качестве вещдоков. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что сотрудниками подразделения собственной безопасности проводится служебная проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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