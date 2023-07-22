В челябинской полиции из камеры хранения пропали наркотики

23 июля 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Пропажа вскрылась при проведении инвентаризации уголовных дел прошлых периодов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В одном из отделений полиции Магнитогорска (Челябинская область) из камеры хранения пропал почти килограмм различных наркотиков, которые проходили вещдоками по уголовным делам. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД. «При проведении комиссией ГУ МВД России по Челябинской области инвентаризации уголовных дел прошлых периодов и вещественных доказательств к ним, были выявлены факты несоответствия учета. Сотрудниками подразделения собственной безопасности областного полицейского главка проводится служебная проверка», — пояснили URA.RU в ведомстве. Там также добавили, что установление всех обстоятельств дела находится на контроле у руководства Главного управления. Наркотики исчезли из камеры хранения вещественных доказательств одного из отделов полиции города Магнитогорска. Пропали 700 грамм марихуаны, героина, амфетамина, экстракта маковой соломы. Наркотики проходили вещдоками по 64 головным делам 2009—2014 годов. Сейчас в областном полицейском главе проводят полную инвентаризацию, несмотря на годы материалов.

В одном из отделений полиции Магнитогорска (Челябинская область) из камеры хранения пропал почти килограмм различных наркотиков, которые проходили вещдоками по уголовным делам. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД. «При проведении комиссией ГУ МВД России по Челябинской области инвентаризации уголовных дел прошлых периодов и вещественных доказательств к ним, были выявлены факты несоответствия учета. Сотрудниками подразделения собственной безопасности областного полицейского главка проводится служебная проверка», — пояснили URA.RU в ведомстве. Там также добавили, что установление всех обстоятельств дела находится на контроле у руководства Главного управления. Наркотики исчезли из камеры хранения вещественных доказательств одного из отделов полиции города Магнитогорска. Пропали 700 грамм марихуаны, героина, амфетамина, экстракта маковой соломы. Наркотики проходили вещдоками по 64 головным делам 2009—2014 годов. Сейчас в областном полицейском главе проводят полную инвентаризацию, несмотря на годы материалов.