Международная организация журналистов потребовала расследовать убийство военкора Журавлева

Убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева должно быть расследовано. С таким заявлением выступила Международная федерация журналистов.
«Международная и Европейская федерации журналистов присоединяются к своей российской членской организации Союзу журналистов и работников СМИ и призывают к скорейшему расследованию смерти Журавлева», — передает международная федерация журналистов на своем официальном сайте. Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле также призвал расследование.
Он отметил, что журналисты играют важную роль в информировании, поэтому должны быть защищены. Одре Азуле призвал к соблюдению норм международного гуманитарного права, его слова приводит ТАСС.
Военкор Журавлев погиб в зоне спецоперации после разрыва кассетного боеприпаса. Украина нанесла по группе журналистов в районе населенного пункта Пятихатки, передает RT. Также в тот день ранения получили два журналиста газеты «Известия».
Убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева должно быть расследовано. С таким заявлением выступила Международная федерация журналистов. «Международная и Европейская федерации журналистов присоединяются к своей российской членской организации Союзу журналистов и работников СМИ и призывают к скорейшему расследованию смерти Журавлева», — передает международная федерация журналистов на своем официальном сайте. Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле также призвал расследование. Он отметил, что журналисты играют важную роль в информировании, поэтому должны быть защищены. Одре Азуле призвал к соблюдению норм международного гуманитарного права, его слова приводит ТАСС. Военкор Журавлев погиб в зоне спецоперации после разрыва кассетного боеприпаса. Украина нанесла по группе журналистов в районе населенного пункта Пятихатки, передает RT. Также в тот день ранения получили два журналиста газеты «Известия».