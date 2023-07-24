Международная организация журналистов потребовала расследовать убийство военкора Журавлева 24 июля 2023 в 16:56 Размер текста - 17 + Журналисты должны быть защищены, отметил Одре Азуле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева должно быть расследовано. С таким заявлением выступила Международная федерация журналистов. «Международная и Европейская федерации журналистов присоединяются к своей российской членской организации Союзу журналистов и работников СМИ и призывают к скорейшему расследованию смерти Журавлева», — передает международная федерация журналистов на своем официальном сайте . Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле также призвал расследование. Новость по теме Что известно о погибшем на Украине военкоре из Екатеринбурга Ростиславе Журавлеве Он отметил, что журналисты играют важную роль в информировании, поэтому должны быть защищены. Одре Азуле призвал к соблюдению норм международного гуманитарного права, его слова приводит ТАСС. Военкор Журавлев погиб в зоне спецоперации после разрыва кассетного боеприпаса. Украина нанесла по группе журналистов в районе населенного пункта Пятихатки, передает RT. Также в тот день ранения получили два журналиста газеты «Известия». Убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева должно быть расследовано. С таким заявлением выступила Международная федерация журналистов. «Международная и Европейская федерации журналистов присоединяются к своей российской членской организации Союзу журналистов и работников СМИ и призывают к скорейшему расследованию смерти Журавлева», — передает международная федерация журналистов на своем официальном сайте. Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле также призвал расследование. Он отметил, что журналисты играют важную роль в информировании, поэтому должны быть защищены. Одре Азуле призвал к соблюдению норм международного гуманитарного права, его слова приводит ТАСС. Военкор Журавлев погиб в зоне спецоперации после разрыва кассетного боеприпаса. Украина нанесла по группе журналистов в районе населенного пункта Пятихатки, передает RT. Также в тот день ранения получили два журналиста газеты «Известия». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям