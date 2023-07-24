Международная организация журналистов потребовала расследовать убийство военкора Журавлева

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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, бронежилет, press, военкорр, военный журналист
Журналисты должны быть защищены, отметил Одре Азуле Фото:
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Убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева должно быть расследовано. С таким заявлением выступила Международная федерация журналистов.

«Международная и Европейская федерации журналистов присоединяются к своей российской членской организации Союзу журналистов и работников СМИ и призывают к скорейшему расследованию смерти Журавлева», — передает международная федерация журналистов на своем официальном сайте. Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле также призвал расследование.

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Он отметил, что журналисты играют важную роль в информировании, поэтому должны быть защищены. Одре Азуле призвал к соблюдению норм международного гуманитарного права, его слова приводит ТАСС.

Военкор Журавлев погиб в зоне спецоперации после разрыва кассетного боеприпаса. Украина нанесла по группе журналистов в районе населенного пункта Пятихатки, передает RT. Также в тот день ранения получили два журналиста газеты «Известия».

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Убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева должно быть расследовано. С таким заявлением выступила Международная федерация журналистов. «Международная и Европейская федерации журналистов присоединяются к своей российской членской организации Союзу журналистов и работников СМИ и призывают к скорейшему расследованию смерти Журавлева», — передает международная федерация журналистов на своем официальном сайте. Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле также призвал расследование. Он отметил, что журналисты играют важную роль в информировании, поэтому должны быть защищены. Одре Азуле призвал к соблюдению норм международного гуманитарного права, его слова приводит ТАСС. Военкор Журавлев погиб в зоне спецоперации после разрыва кассетного боеприпаса. Украина нанесла по группе журналистов в районе населенного пункта Пятихатки, передает RT. Также в тот день ранения получили два журналиста газеты «Известия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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